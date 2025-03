Le uscite J-POP Manga del 12 marzo 2025

Tra le uscite J-POP Manga del 12 marzo 2025 proseguono, tra chef giganti e rane senza scrupoli, le avventure di Momo e Okarun con il 17° volume di DanDaDan, l’acclamato shonen ad opera di Yukinobu Tatsu che sta riscuotendo successo in tutto il mondo! Il ladro della seconda sfera d’oro è stato individuato, ma non sarà così facile tornarne in possesso.

Dopo lo scambio di corpi con il mangaka esordiente Shinobu Miyama, il geniale artista Garyo Hanagami ha perso tutto e deve riconquistare la sua notorietà partendo da zero. Decide quindi di partecipare al “Soggiorno per aggiudicarsi la serializzazione”, ma lì troverà altri giovani talenti che potrebbero intralciare il suo piano… Continua il battle shonen ambientato nel mondo dei mangaka con l’uscita in libreria e fumetteria de Il Drago e il Camaleonte 2.

Per chi ama le letture all’insegna del romanticismo e della commedia arrivano sugli scaffali le continuity di alcune tra le serie romance più amate del catalogo J-POP: Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 8, Ice Guy & Cool Girl 10 e Smoking behind the supermarket with you 5.

Continuano anche Call of the night 19, Girl Crush 7, La Luna e l’Acciaio 8.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 12 marzo.

Call of the Night 19

DanDaDan 17

Girl Crush 7

Ice Guy & Cool Girl 10

Il Drago e il Camaleonte 2

La Luna e l’Acciaio 8

Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 8

Smoking Behind the Supermarket with You 5

USCITE DIGITALI

Call of the Night 19

DanDaDan 17

Innocent 1, 2, 3

Kowloon Generic Romance 1, 2

The Climber 1, 2, 3

