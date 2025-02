Tra le uscite DC targate Panini del 6 febbraio 2025 troviamo un nuovo numero di Wonder Woman, tie-in dell’evento crossover Absolute Power che sta ridefinendo il DC Universe.

Inoltre torna in volume uno dei precedenti eventi crossover, Knight Terrors, che ha preparato il terreno proprio ad Absolute Power, così come la controversa miniserie Justice League: Brama di Giustizia.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 6 febbraio 2025.

Le uscite DC Panini del 6 febbraio 2025

Wonder Woman 11

Wonder Woman 58

3,00 €

Contiene: Wonder Woman (2023) #11

Una storia di Absolute Power!

Wonder Woman viene coinvolta nella guerra di Amanda Waller!

La Principessa di Themyscira deve affrontare un robot della Task Force VII, pronto a rubarle tutti i poteri.

Ma ad accorrere in soccorso di Diana ci sono i suoi vecchi alleati della Justice League Dark!

Knight Terrors

26,00 €

Contiene: Dawn of DC – Knight Terrors: 2023 Free Comic Book Day Special Edition #1, Knight Terrors: First Blood (2023) #1, Knight Terrors: Night’s End (2023) #1, Knight Terrors (2023) #1/4

La morte di un vecchio nemico della Justice League ha conseguenze gravissime!

Ora tutti gli eroi sono addormentati e in preda ai loro peggiori incubi, mentre un’oscurità viva, pulsante e affamata sta inghiottendo il mondo.

Solo un supergruppo che con la morte e le tenebre ha molto a che spartire, costituito tra gli altri da Deadman e da un redivivo Sandman, può impedire l’oscura apocalisse.

Joshua Williamson, assieme a un gruppo di artisti di prim’ordine, realizza un evento DC horror senza precedenti!

Justice League: Brama di Giustizia

DC Library

29,00 €

Contiene: Justice League: Cry for Justice (2009) #1/7, Face of Evil: Prometheus (2009) #1, 52 #22 (II), #42 (II)

La Justice League è allo sbando dopo gli eventi di Crisi Finale!

Batman e Martian Manhunter sono periti in battaglia e ora gli eroi bramano giustizia.

Un nuovo team è pronto a ergersi con l’obiettivo di estirpare il male alla radice, ma avrà il coraggio di fare ciò che deve per fermare gli elaborati piani di Prometheus?

James Robinson (JSA: L’Età dell’Oro) e Mauro Cascioli (The Trials of Shazam!) danno vita a un crudo racconto che mostra gli eroi DC nel loro momento più buio.

Fables Special – Fairest 2

Il Reame Nascosto

DC Black Label Hits

17,00 €

Contiene: Fairest (2012) #8/14

Bill Willingham e la celebre scrittrice Lauren Beukes continuano a raccontarci le imprese di alcune delle protagoniste più amate di Fables!

Tanto tempo fa, prima che le avventure delle Fiabe di New York avessero inizio, in un luogo lontano infuriava una guerra che coinvolgeva una principessa dai capelli lunghissimi: Raperonzolo!

Ora il suo passato tornerà improvvisamente a farle visita e sarà costretta a recarsi in Giappone per risolvere un intricato mistero.

Chi è la strega che è arrabbiata con lei? E quale Signore della Guerra ha deciso di prenderla di mira?

Dc Absolute: Kingdom Come

65,00 €

Contiene: Kingdom Come (1996) #1/4

Il capolavoro di Mark Waid e Alex Ross ritorna nell’epico formato Absolute!

Un confronto generazionale tra giustizieri della vecchia guardia e nuove leve mosse dal cinismo e dalla violenza rischia di distruggere il mondo intero!

Riusciranno gli ormai attempati Superman, Batman e Wonder Woman a impedire il disastro e dare nuovamente senso alla parola “eroe”?

All’interno, numerosi extra e dietro le quinte!