Le uscite DC Panini del 29 maggio 2025

Tra le uscite DC targate Panini del 29 maggio 2025 troviamo il lancio in grande stile di Absolute Wonder Woman di Kelly Thompson e Hayden Sherman, la terza serie dell’innovativo Absolute Universe che chiude la prima ondata di nuove testate (ma aspettatevi Flash, Green Lantern e Martian Manhunter nel prossimo futuro).

Inoltre anche la serie “classica” di Wonder Woman entra nell’era All In, mentre continuano le due miniserie dedicati ai primi anni del Cavaliere Oscuro, ovvero Batman: Il Lungo Halloween – L’Ultimo Halloween e Batman e Robin: Anno Uno.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 29 maggio 2025.

Wonder Woman 15

Wonder Woman 62

4,00 €

Contiene: Wonder Woman (2023) #14

La guerra contro il Sovrano sta per andare verso una nuova, inaspettata direzione!

Il più grande amore di Wonder Woman prende l’iniziativa, con conseguenze letali.

Steve Trevor sta per dare inizio alla più grande avventura di Diana con un sacrificio estremo…

Infine, la verità sulla nascita di Trinity!

Batman: L’Ultimo Halloween 6

4,00 €

Contiene: Batman – The Long Halloween: The Last Halloween (2024) #6

Variant di Enrico Marini

6,00 €

Contiene: Batman – The Long Halloween: The Last Halloween (2024) #6

La saga di Jeph Loeb ambientata nell’universo di Batman: Il lungo Halloween continua con un numero imperdibile disegnato da Enrico Marini, l’autore di Batman: L’oscuro principe azzurro!

Tutti i criminali di Gotham sono in subbuglio a causa delle azioni dell’imitatore di Holiday, ma cosa accadrà quando entrerà in scena Mister Freeze?

Nel frattempo, il Cavaliere Oscuro è molto arrabbiato con Robin per alcune sue azioni sconsiderate…

…e Gilda Dent sta per fare una scoperta sconvolgente su Due Facce!

Batman e Robin: Anno Uno 5

4,00 €

Contiene: Batman and Robin: Year One (2024) #5

Quanto potrà resistere Dick Grayson in una scuola prima di mettersi nei guai? Spoiler: pochissimo!

Riuscirà Batman a scoprire la verità sull’impostore che imperversa a Gotham? Spoiler: la copertina è un ottimo indizio!

Il generale Grimaldi riuscirà a piazzare il suo primo colpo contro il Dinamico Duo, ancora acerbo? Spoiler: sì!

È forse un nuovo, strepitoso numero a cura di Mark Waid e Chris Samnee? Spoiler: ovviamente sì!

Absolute Wonder Woman 1

4,00 €

Contiene: Absolute Wonder Woman (2024) #1

Variant A: Giovanni Timpano

6,00 €

Contiene: Absolute Wonder Woman (2024) #1

Variant B

6,00 €

Contiene: Absolute Wonder Woman (2024) #1

La Principessa è più guerriera che mai, nel suo esordio all’interno dell’Universo Absolute!

Un nuovo mondo governato dal caos e una nuova versione di Wonder Woman per la nuova generazione di lettori!

Cresciuta all’inferno e non in paradiso, l’ultima della sua specie sta per sconvolgere il mondo degli uomini.

Un inizio imperdibile di una saga che ridefinisce Diana e i supereroi DC, in una rivoluzione senza precedenti.

Dc Facsimile Edition Superman 1

3,50 €

Contiene: Superman #1 Facsimile Edition

È un uccello? È un aereo? No, è Superman!

O, per meglio dire, è il primo numero della testata ammiraglia dell’Uomo d’Acciaio, che esordì nel lontano giugno 1939.

Anche se non rappresenta la prima apparizione di Clark Kent – quella era avvenuta nel 1938 su Action Comics 1 –, il primo albo di Superman è ancora oggi uno dei fumetti più importanti della storia dell’arte sequenziale, qui riproposto in un’edizione identica all’originale.

La collana DC Facsimile Edition si arricchisce di un nuovo, imperdibile titolo a opera di Jerry Siegel e Joe Shuster

Batman: Nove Vite

22,00 €

Contiene: Batman: Nine Lives (2002) #1

Un Elseworld che reinterpreta il mondo del Cavaliere Oscuro in versione noir con i disegni di Michael Lark!

Il vigilante noto come Bat-Man indaga sulle notizie di un alligatore gigante che vive nel bacino idrico di Gotham.

Durante l’investigazione scopre il cadavere della sua ex fidanzata, Selina Kyle…

Batman e il detective Richard Grayson devono scoprire il colpevole prima che ci sia un’altra vittima!

Injustice 2

Libro Uno

DC Deluxe

Contiene: Injustice 2 (2017) #1/12, #14

Torna Injustice, il fumetto basato sui due picchiaduro di NetherRealm Studios, gli sviluppatori di Mortal Kombat!

Batman e i suoi ribelli hanno vinto e ora Superman è stato sconfitto e imprigionato!

Finalmente la Terra è di nuovo libera, ma il ritorno a una democrazia è minacciato da una misteriosa figura che agisce nell’oscurità e da chi vuole liberare il vecchio tiranno!

I primi tredici capitoli della saga in un maxi volume di 296 pagine!

Swamp Thing di Alan Moore 5

DC Black Label Library

24,00 €

Contiene: Saga of the Swamp Thing (1982) #51/56

Continua l’indimenticabile ciclo di Alan Moore su Swamp Thing.

Le avventure della Creatura della Palude che hanno rivoluzionato il fumetto negli anni 80!

Dopo un viaggio all’inferno, Swamp Thing torna alla sua vita per scoprire che la sua amata Abby è perseguitata a causa della loro relazione.

I due si trasferiscono a Gotham City, dove li aspettano degli incontri con Batman, Lex Luthor e il G.C.P.D.

Jack of Fables 6

Il Grande Libro della Guerra

DC Black Label Hits

16,00 €

Contiene: Jack of Fables (2006) #28/32