Le uscite DC Panini del 27 marzo 2025

Tra le uscite DC targate Panini del 27 marzo 2025 troviamo il volume Outsiders: Mai La Fine, che raccoglie l’intera serie scritta da Collin Kelly e Jackson Lanzing, un grandissimo omaggio a Planetary di Warren Ellis e John Cassaday.

Inoltre continuano le due miniserie ambientate ai primi tempi del Dinamico Duo, ovvero Batman e Robin: Anno Uno e Batman: Il Lungo Halloween – L’Ultimo Halloween.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 27 marzo 2025.

Batman e Robin: Anno Uno 3

3,00 €

Contiene: Batman and Robin: Year One (2024) #3

Mark Waid e Chris Samnee continuano a raccontarci le prime avventure del Dinamico Duo!

Una serie di omicidi impossibili ha messo le famiglie criminali l’una contro l’altra, e solo Batman e Robin possono venirne a capo!

Ma quando Dick Grayson scoprirà un’incredibile verità sull’omicidio dei suoi genitori, ogni insegnamento ricevuto verrà accantonato…con conseguenze disastrose!

Un nuovo classico moderno realizzato da uno straordinario tandem creativo!

Batman: Il Lungo Halloween – L’Ultimo Halloween 4

3,00 €

Contiene: Batman: The Long Halloween – The Last Halloween (2024) #4

Variant

5,00 €

Contiene: Batman: The Long Halloween – The Last Halloween (2024) #4

Jeph Loeb (Superman: Stagioni) e Cliff Chiang (Wonder Woman) continuano a raccontare una storia densa di misteri ambientata nei primi anni di attività del Cavaliere Oscuro!

Un imitatore di Holiday, il celebre “killer delle festività”, ha preso di mira alcuni dei criminali più noti di Gotham City, e Batman e Robin sono in prima linea per fermarlo.

Ma che ruolo ha Catwoman in tutto ciò? Bruce Wayne può davvero fidarsi di lei?

Nel frattempo, Gilda Dent è turbata per la scomparsa di suo marito Due Facce: cosa gli sarà successo?

Dc Facsimile Edition The Brave and The Bold 28

3,50 €

Contiene: The Brave and the Bold #27 Facsimile Edition

La collana DC Facsimile Edition si arricchisce di un albo del 1960 che ha fatto la storia del fumetto supereroistico!

Il primo attacco di uno dei supercriminali più bizzarri dell’Universo DC: la stella marina intergalattica Starro il Conquistatore!

Per fare fronte alla minaccia spaziale, alcuni tra gli eroi più forti del mondo decidono di unire le forze dando vita alla Justice League!

Un team creativo leggendario: testi di Gardner Fox e disegni di Mike Sekowski!

Outsiders: Mai La Fine

DC Collection

32,00 €

Contiene: Outsiders (2024) #1/11

Se Batman protegge Gotham City dal male, Batman Inc. custodisce il resto del mondo conosciuto. Ma che ne è del mondo sconosciuto?

Luke Fox lancia una nuova organizzazione dedita a far luce negli angoli più oscuri del pianeta. La sua prima recluta? Kate Kane, Batwoman!

Starà alla neonata squadra decidere il futuro dell’Universo DC… sempre se sopravviverà!

Un nuovo, epico inizio per gli Outsider firmato da Jackson Lanzing e Collin Kelly (Captain America: Sentinel of Liberty)!

JSA di Geoff Johns 8

La Nuova Era

DC Evergreen

42,00 €

Contiene: Justice Society of America (2007) #1/15, Justice League of America (2006) #8/10

Si apre una nuova fase per la Justice Society America, decisa ad aprire le proprie porte a una nuova generazione di eroi!

Ma prima dovrà vedersela con la Justice League America, alle prese con dei visitatori del XXXI Secolo!

Chi sta cercando di uccidere le famiglie dei membri della JSA?

Un volume straordinario, legato a doppio filo a Kingdom Come!

House of Mistery 1

Stanza e Noia

DC Black Label Hits

15,00 €

Contiene: House of Mystery (2008) #1/5

La serie che ha reinventato un classico della DC!

Cinque personaggi in un bar sovrannaturale tentano di risolvere il mistero di come e perché siano stati imprigionati lì.

Ognuno ha un passato terribile che vorrebbe dimenticare e poiché nella Casa dei Misteri non sono ammessi libri, giornali o TV, deve affrontare un’eternità di noia. Ma le storie diventano la nuova moneta e, fortunatamente, questo incredibile luogo attira soltanto i migliori narratori…

Da Lilah Sturges e Bill Willingham, gli acclamati autori di Jack of Fables e Fables!

Batman – Cavaliere Oscuro III: La Razza Suprema

DC Absolute

80,00 €

Contiene: Contiene: Dark Knight III: The Master Race (2016) #1/9, Dark Knight Returns: The Last Crusade (2016) #1