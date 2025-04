Le uscite DC Panini del 24 aprile 2025

Tra le uscite DC targate Panini del 24 aprile 2025 troviamo un numero speciale di Wonder Woman, uscito in originale in occasione della Giornata Internazionale delle Donne.

Inoltre continuano le due maxiserie ambientate ai primi tempi di attività del Dinamico Duo, ovvero Batman e Robin: Anno Uno e Batman: Il Lungo Halloween – L’Ultimo Halloween, e arriva in edizione Facsimile Edition una storia fondamentale non solo per la storia DC ma per tutta la narrativa supereroistica: Flash 123, ovvero la storia che ha introdotto il concetto di multiverso.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 24 aprile 2025.

Le uscite DC Panini del 24 aprile 2025

Wonder Woman 14

Wonder Woman 61

6,00 €

Contiene: Sensational Wonder Woman Special (2022) #1

Due storie di Wonder Woman uscite per celebrare la Giornata internazionale delle donne!

Le nuove avventure di Diana che la spingeranno al limite!

Paula Sevenbergen e Paul Pellettier lanciano la Principessa di Themyscira all’attacco di Blue Snowman.

Wonder Woman si unisce al Dottor Fate per combattere un drago mistico, in un racconto disegnato da Scott Kolins.

Batman e Robin: Anno Uno 4

4,00 €

Contiene: Batman and Robin: Year One (2024) #4

Prosegue il racconto del primo anno di avventure del Dinamico Duo firmato da Mark Waid e Chris Samnee!

Cos’è peggio per Batman e Robin? Rischiare di morire nelle loro missioni… o affrontare l’assistente sociale?

Riuscirà Dick Grayson a evitare la trappola peggiore di tutte, ossia la scuola?

Inoltre, la verità sul Generale Grimaldi!

Batman: L’Ultimo Halloween 5

4,00 €

Contiene: Batman: The Long Halloween – The Last Halloween (2024) #5

Batman: L’Ultimo Halloween 5

Variant

6,00 €

Contiene: Batman: The Long Halloween – The Last Halloween (2024) #5

Jeph Loeb (Spider-Man: Blu) e Bill Sienkiewicz (Sandman: Notti Eterne) firmano un nuovo, imperdibile capitolo della saga che prosegue le vicende di Batman: Il Lungo Halloween!

Il Cavaliere Oscuro è reduce da un grave incidente e solo Alfred e Robin possono aiutarlo… ma Bruce Wayne si è davvero ripreso?

Nel frattempo, l’Arkham Asylum è in tumulto a causa di una rivolta…

Che ruolo ha Joker in questo terribile evento? E da che parte sta Catwoman?

Dc Facsimile Edition Flash 123

3,50 €

Contiene: Flash #123 Facsimile Edition

Oggi sappiamo che esistono molte realtà parallele che insieme costituiscono il substrato del Multiverso DC.

Prima del settembre del 1961, però, nessuno ne aveva idea. È in questa data, infatti, che uscì Flash 123, dove il Velocista Scarlatto finisce per la prima volta su Terra-2!

Qui, Barry Allen incontra l’eroe di cui leggeva le gesta quando era bambino: Jay Garrick!

L’incontro tra i Flash dei due mondi è una delle storie più importanti del fumetto americano, e viene qui riproposta in un’edizione identica all’originale.

Gotham by Gaslight: L’Era Kryptoniana

DC Collection

29,00 €

Contiene: Gotham by Gaslight: The Kryptonian Age (2024) #1/6

Ritorna il mondo di Gotham by Gaslight, l’Elseworld creato da Brian Augustyn e Mike Mignola!

Un misterioso meteorite cade sulle pianure del Midwest, scatenando una serie di eventi epocali…

Il bizzarro Batman di Gotham si troverà ad affrontare non solo la minaccia di un misterioso e potente assassino, ma anche nuovi superesseri ogni oltre immaginazione!

L’espansione dell’Universo DC del XIX secolo oltre i confini di Gotham, con nuove e audaci versioni degli eroi!

Freccia Verde di Benjamin Percy 2

La Vita e La Morte di Oliver Queen

DC Evergreen

32,00 €

Contiene: Green Arrow: Rebirth (2016) #1, Green Arrow (2016) #1/11

Freccia Verde incontra Black Canary per la prima volta e, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare conoscendo il loro destino, all’inizio i due non vanno affatto d’accordo!

Su una nave chiamata Inferno, un gruppo di persone orrendamente sfigurate dalle fiamme ordisce piani oscuri ai danni del mondo intero…

Ma qual è il vero obiettivo del Nono cerchio? Oliver dovrà scoprirlo in una corsa contro il tempo che lo porterà a una dolorosissima rivelazione.

Il secondo volume della storica run dell’Arciere di Smeraldo firmata da Benjamin Percy!

Batman – Il Cavaliere Oscuro Detective 6

DC Evergreen

35,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #622/633

Continua la riproposizione delle avventure degli anni 90!

Una serie di racconti indimenticabili incentrati sull’aspetto più procedurale della missione di Batman!

Criminali che sostengono di essere il Pipistrello, il Golem di Gotham e tanti altri casi bizzarri raccontati da autori del calibro di Alan Grant e Peter Milligan.

Inoltre, la seicentesima apparizione del Cavaliere Oscuro, con una rilettura della celebre storia Il caso del Sindacato Chimico!

Suicide Squad: La Cripta Nera

DC Library

31,00 €

Contiene: Harley Quinn & Suicide Squad April’s Fool Special (2016) #1, Suicide Squad Rebirth (2016) #1, Suicide Squad (2016) #1/8

Tutte le storie della Suicide Squad disegnate da Jim Lee e scritte da Rob Williams in un unico volume!

Il gruppo di criminali al soldo di Amanda Waller deve fare i conti con un prigioniero pericolosissimo: il Generale Zod!

Cosa accadrebbe se la sua gabbia ipertecnologica facesse impazzire tutti quanti e… curasse Harley Quinn?

Una serie adrenalinica che vi terrà incollati alla sedia, illustrata magnificamente dall’artista di Batman: Hush e Superman: Per il domani.

Legione dei Super-Eroi: La Legione dei Dannati

DC Library

27,00 €

Contiene: Legion of Super-Heroes (1989) #122/125, Legionnaires (1993) #78/81

La misteriosa e immortale minaccia dei Blight raggiunge la Terra del XXXI secolo soggiogando in pochissimo tempo tutti i suoi abitanti.

I componenti superstiti della Legione dei Super-Eroi organizzano una forza di resistenza, ma devono vedersela con i loro stessi compagni, controllati dall’invasore alieno.

Riusciranno Cosmic Boy, Saturn Girl, Brainiac 5.1 e compagni ribaltare una situazione che sembra disperata?

Dan Abnett, Andy Lanning e il talentuoso Olivier Coipel ci raccontano i drammatici eventi che precedono Legion Lost!

Scalped 9

In Guardia

DC Black Label Hits

17,00 €

Contiene: Scalped (2007) #50/55

In mezzo alla polvere, alla corruzione e alla sporcizia di Prairie Rose, Lincoln Red Crow ha costruito un impero.

L’arrivo di Dash Bad Horse ha però innescato una serie di eventi che potrebbe portare al crollo del dominio del capo, che ora prende una decisione cruciale: stop al traffico di droga.

Ma potrebbe essere già troppo tardi: qualcuno è deciso ad andare fino in fondo e sconfiggere il boss…

Jason Aaron conduce la sua storia a folle velocità verso un finale dirompente, in questo penultimo volume di Scalped.

Fables Special – Fairest 3

Il Ritorno del Maragià

DC Black Label Hits

17,00 €

Contiene: Fairest (2012) #15/20