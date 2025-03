Le uscite DC Panini del 20 marzo 2025

Tra le uscite DC targate Panini del 20 marzo 2025 continua la saga Absolute Power, sulle pagine di Wonder Woman e su quelle del terzo volume dedicato alla serie di Freccia Verde.

Inoltre si conclude la miniserie Batman: Off-World di Jason Aaron e continua la visionaria Batman: Il Gargoyle di Gotham di Rafael Grampà, mentre arriva anche il secondo volume di Power Girl con alcune storie legate a La Casata di Brainiac .

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 20 marzo 2025.

Le uscite DC Panini del 20 marzo 2025

Superman 19

Superman 72

6,00 €

Contiene: Action Comics (1938) #1067, Action Comics (1938) #1068 (I)

Dopo esattamente vent’anni, la scrittrice Gail Simone torna sulle pagine di Superman per svelarci un episodio dimenticato dell’Uomo d’Acciaio a Metropolis: Sfida dalle stelle!

Clark Kent, supereroe principiante e giornalista fresco di laurea, affronta la prima invasione extraterrestre della sua carriera!

Lois & Clark: torna la coppia del secolo!

Ora che Lois Lane dirige il Daily Planet, potrà ancora scrivere articoli su Superman senza incorrere in un imbarazzante conflitto d’interessi?

Batman/Superman: I Migliori del Mondo 26

Batman/Superman 57

3,00 €

Contiene: Batman/Superman: World’s Finest (2022) #25

Unitevi a Batman e Superman per festeggiare il 25° numero originale della loro serie!

Mark Waid e Steve Pugh raccontano il primo incontro tra Joker e Lex Luthor… i Peggiori del mondo!

I nemici dei nostri eroi stanno per dare vita a un’empia alleanza che metterà i brividi all’intero Universo DC!

Infine, Dan Mora disegna il secondo prologo della prossima saga!

Batman e Robin 12

DC Select 28

3,00 €

Contiene: Batman and Robin (2023) #12

Anni fa, il maggiordomo Alfred Pennyworth è stato ucciso da Bane.

Ora, dopo una lunga attesa, Damian Wayne potrà finalmente vendicarsi… sempre che riesca a sopravvivere a un viaggio sull’Isola dei Dinosauri!

Ma perché anche la setta nota come Culto di Kobra si è recata in questo luogo remoto e pericoloso?

Joshua Williamson e Juan Ferreyra firmano uno scontro emozionante fra Batman, Robin e uno dei loro nemici più feroci!

Wonder Woman 13

Wonder Woman 60

3,00 €

Contiene: Wonder Woman (2023) #13

Finalmente: Gamorra! Wonder Woman e Robin sono riusciti a trovare la prigione di Amanda Waller.

Nel penitenziario sono imprigionati gli eroi senza poteri che una volta combattevano al loro fianco.

Il nuovo Dinamico Duo deve liberarli prima di andare incontro allo stesso fato!

Un alleato che si è mosso in segreto potrebbe essere la chiave di tutto…

Batman: Off- World 3

6,00 €

Contiene: Batman: Off-World (2023) #5/6

La miniserie di Jason Aaron (Scalped) e Doug Mahnke (Green Lantern) che ha condotto il Cavaliere Oscuro nello spazio profondo si conclude con un finale dirompente!

La compagnia mineraria dei Blakksun ha schiavizzato la Galassia Slag e ha ucciso chiunque si opponesse al loro tentativo di conquista. Riuscirà Batman a spezzare il loro brutale monopolio?

Dopo aver terminato la sua missione, il Pipistrello farà ritorno a Gotham City…

…ma sarà pronto ad affrontare le minacce aliene che giungeranno sul nostro pianeta?

Batman: Il Gargoyle di Gotham 3

DC Black Label

5,00 €

Contiene: Batman: Gargoyle of Gotham (2023) #3

Rafael Grampá (Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro – Il bambino d’oro) continua a esplorare i tormenti del Pipistrello in una storia drammatica e dalle atmosfere noir.

Batman è impegnato in una complessa indagine che lo porterà a scontrarsi con un avversario sfuggente e feroce…

Ma cosa accadrà quando il Dottor Geist lo accoglierà davvero nel suo nascondiglio?

Nel frattempo, lo spietato Crytoon sta per incontrare qualcuno che gli darà finalmente motivo di sorridere. La battaglia per l’anima di Gotham può continuare!

Freccia Verde 3

Combattere Il Potere Assoluto

DC Collection

21,00 €

Contiene: Green Arrow (2023) #13/17, Green Arrow Annual (2024) #1

Amanda Waller ha realizzato il suo più grande obiettivo: neutralizzare i poteri di tutti i metaumani del pianeta.

Come reagirà Oliver Queen? Semplice: si metterà al suo servizio!

Che fine ha fatto il caro, vecchio Freccia Verde? E perché sembra completamente asservito al potere? È quanto Black Canary e gli altri membri della sua famiglia dovranno scoprire in questa storia legata ad Absolute Power!

Joshua Williamson conclude la sua run sulla serie dell’Arciere di Smeraldo… e lo fa col botto!

Power Girl 2

Più di Una Semplice Crush

DC Collection

19,00 €

Contiene: Power Girl (2023) #8/14

Continua la nuova serie regolare dedicata a Power Girl!

La Casata di Brainiac è arrivata a Metropolis!

L’esercito czarniano del supercriminale ha rapito quasi tutti i supereroi della città, e Paige ha il compito di difendere l’area in assenza di Superman!

Per riuscirci, dovrà fare squadra con Crush, la figlia di Lobo.

Infine, un appuntamento romantico porterà Power Girl ad Asgard!

Superman: Per Il Domani

DC Pocket Collection

11,90 €

Contiene: Superman (1987) #204/215

Un evento catastrofico colpisce il pianeta Terra e milioni di persone spariscono senza lasciare traccia!

Nessuno viene risparmiato dalla tragedia, nemmeno Superman. Ma dopo un anno, l’alter ego di Clark Kent ha ancora troppe domande prive di risposta e si mette alla ricerca del responsabile.

Ma prima di potersi confrontare con lui, dovrà vedersela con Wonder Woman e il letale Equus!

Dall’acclamato duo composto da Brian Azzarello (100 Bullets) e Jim Lee (Batman: Hush), una delle storie più epiche dell’Uomo del Domani in un formato per tutte le tasche!

Il Corpo delle Lanterne Verdi 6

La Guerra delle Lanterne Verdi

DC Maxiserie

28,00 €

Contiene: Green Lantern Corps (2006) #58/63, Green Lantern (2005) #64/67, Green Lantern: Emerald Warriors (2010) #8/10, War of the Green Lanterns – Aftermath (2011) #1/2

Uno storico crossover riunito in un unico volume!

Il Guardiano rinnegato Krona è tornato e si è impadronito del Corpo delle Lanterne Verdi!

Soltanto quelle terrestri sono scampate al suo controllo, ma senza anelli, speranza e un piano dovranno sconfiggere un esercito di ex amici e alleati!

Una saga indimenticabile che ha rivoluzionato il corpo di polizia spaziale di Hal Jordan.

Batman Confidential 1

31,00 €

Contiene: Batman Confidential (2007) #1/12

Due saghe firmate da grandi autori esplorano il primo periodo del Cavaliere Oscuro come giustiziere!

Quando Bruce Wayne e Lex Luthor competono per lo stesso contratto di difesa governativo, si ritrovano a condividere un aggressore robotico!

Riuscirà Batman a sopravvivere allo scontro con una mente brillante e astuta quanto la sua?

Inoltre, una nuova interpretazione del primo incontro tra l’Uomo Pipistrello e il suo più grande nemico, contro il quale appare più impotente che mai!

The Brave and The Bold: I Signori della Sorte

20,00 €

Contiene: The Brave and the Bold (2007) #1/6

Da soli sono tra i più grandi eroi che il mondo abbia mai conosciuto. Uniti dal destino e per la giustizia sono… i Coraggiosi e gli Audaci!

Qualcuno ha rubato il Libro del Destino, un manufatto onnipotente che fornisce ai suoi possessori la conoscenza di tutto ciò che è, è stato e sarà.

Per recuperarlo e ripristinare il tessuto della realtà, Batman e Lanterna Verde dovranno stringere insolite alleanze e affrontare situazioni apparentemente impossibili.

Saranno abbastanza Coraggiosi da svelare il terrificante piano del nemico e abbastanza Audaci da sventarlo prima che la sorte volti loro le spalle?

Black Orchid

DC Limited Collector’s Edition

31,00 €

Contiene: Black Orchid (1988) #1/3

Prima della leggendaria serie Sandman, Neil Gaiman aveva scritto una miniserie profonda e struggente.

Black Orchid racconta la storia di Susan Linden, la vittima di un omicidio che ritorna sotto forma di ibrido tra essere umano e vegetale per vendicare la propria morte.

Un’opera senza tempo a metà tra l’horror, il thriller e il supereroistico impreziosita dalle meravigliose tavole pittoriche di Dave McKean.

Una lussuosa edizione di grande formato che permette di apprezzare appieno il genio dell’artista inglese.

Promethea 3

DC Absolute

53,00 €

Contiene: Promethea (1999) #24/32