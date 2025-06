Le uscite DC Panini del 12 giugno 2025

Tra le uscite DC targate Panini del 12 giugno 2025 troviamo i secondi numeri di Absolute Batman (anche in edizione variant) e di Justice League Unlimited, mentre anche la serie classica Detective Comics pubblicata su Batman fa il suo ingresso nell’era DC All In.

Inoltre un nuovo volume Young Adult dedicato a Dreamer, scritto come di consueto da Nicole Maines, l’attrice che ha portato il personaggio in vita sullo schermo in Supergirl, e un volume DC Horror Compact che raccoglie le due storie di Joe Hill, Basketful of Heads/Refrigerator Full of Heads.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 12 giugno 2025.

Le uscite DC Panini del 12 giugno 2025

Batman 115

6,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #1090/1091

Il primo capitolo delle storie All In di Detective Comics è qui, grazie alle superstar Tom Taylor e Mikel Janín!

I fantasmi del passato ritornano con l’offerta di un siero della giovinezza che lo farà tornare alle glorie di gioventù.

Batman accetterà questo dono che pare essere troppo bello per essere vero?

Chi è Asema? Perché sta uccidendo criminalidi mezza tacca? E che legami ha con il Cavaliere Oscuro?

Justice League Unlimited 2

4,00 €

Contiene: Justice League Unlimited (2024) #2

Batman e Blue Beetle hanno trovato un nido di inquietanti uova aliene che si stanno schiudendo!

Chi sta rapendo bambini in Costa Rica, e cosa c’entra la morte di Darkseid?

Uno dei membri della nuova Justice League nasconde un terribile segreto… e no, non parliamo del traditore che si è infiltrato tra loro!

Prosegue la nuova serie del supergruppo DC per eccellenza realizzata da Mark Waid e Dan Mora!

Absolute Batman 2

4,00 €

Contiene: Absolute Batman (2024) #2

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

Absolute Batman 2

Variant Cover di Nick Dragotta

6,00 €

Contiene: Absolute Batman (2024) #2

Batman è nato da un’orribile tragedia che ne ha plasmato la vita, e ora qualcuno sta indagando su di lui!

Ma quando un agente dell’MI6 britannico scopre i legami tra Bruce Wayne e una pericolosa gang di Gotham, le cose prendono un’altra piega…

Lo scontro più improbabile: il Pipistrello contro Alfred Pennyworth!

Continua l’innovativa serie delle superstar Scott Snyder e Nick Dragotta!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

Wonder Woman 1

Fuorilegge

DC Rebirth Collection

25,00 €

Contiene: Wonder Woman (2023) #1/6, Wonder Woman (2016) #800 (II)

Gli Stati Uniti dichiarano guerra a Wonder Woman!

Dopo un misterioso incidente, le Amazzoni vengono bandite dal suolo americano, ma Wonder Woman intende scoprire la verità!

Un nuovo avversario giunge sulla scena: è noto come il Sovrano e farà di tutto per distruggere la Principessa delle Amazzoni.

L’imperdibile inizio del ciclo di Tom King e Daniel Sampere, già celebrato come uno dei migliori mai dedicati a Diana.

Joker: L’Uomo che Ha Smesso di Ridere 1

Non è Più Divertente

DC Rebirth Collection

28,00 €

Contiene: Joker: The Man Who Stopped Laughing (2022) #1/6 (I/II)

La serie firmata da Matthew Rosenberg (DC vs. Vampires) e Carmine Di Giandomenico (Flash) finalmente in volumi!

Due Joker seminano il panico in lungo e in largo negli Stati Uniti!

Entrambi credono di essere il vero Principe Pagliaccio del Crimine e che l’altro sia un impostore.

Ma cosa succederà quando incroceranno la strada con Red Hood?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

Demon: Dalle Tenebre

DC Deluxe

22,00 €

Contiene: Demon (1987) #1/4, Demon (1990) #22

In un unico volume, le storie di Matt Wagner dedicate a Demon!

Secoli fa, Merlino ha evocato il demone Etrigan dalle profondità infernali per salvare Camelot.

Il piano, però, non è andato a buon fine e il mago ha rinchiuso il demone rimatore nel corpo di un uomo: Jason Blood.

Da quel momento, il destino dei due è sempre stato indissolubilmente legato e non è mai stato possibile scindere questo tremendo vincolo, ma ora le cose stanno per cambiare…

Brutto Sogno: Una Storia di Dreamer

DC Young Adult Collection

12,00 €

Contiene: Bad Dream – A Dreamer Story (2024) #1

Nia Nal ha vissuto tutta la vita nell’ombra della sorella maggiore, Maeve, la quale avrebbe dovuto ereditare i poteri di veggente dalla loro madre.

Quando la capacità di vedere il futuro attraverso i sogni si manifesta in Nia, la giovane è costretta a reprimere i propri poteri.

Ben presto, i sogni diventano impossibili da ignorare, e Nia si rifugia a Metropolis, nella speranza di lasciarsi tutto alle spalle.

Nicole Maines (Suicide Squad: Dream Team) e Rye Hickman (Buzzing) confezionano una dolce storia queer in cui Nia dovrà lottare per trovare il proprio posto nel mondo, accettando le responsabilità legate ai suoi poteri.

Basketful of Heads/Refrigerator Full of Heads

DC Horror Compact

11,90 €

Contiene: Basketful of Heads (2019) #1/7, Refrigerator Full of Heads (2021) #1/6