L’Attacco dei Giganti: in arrivo un nuovo film?

La storia de L’Attacco dei Giganti potrebbe essersi conclusa, ma il franchise di Hajime Isayama ha ancora qualcosa da raccontare ai suoi fan. Più di recente, Attack on Titan: The Last Attack è riuscito a dimostrare che il franchise ha ancora benzina nel serbatoio pubblicando un film che porta la battaglia finale dell’anime sul grande schermo. Di recente, durante la serie di concerti Attack on Titan – The Official Concert – Beyond The Walls World Tour, il produttore della serie Tetsuya Kinoshita ha accennato all’idea che le battaglie potrebbero essere tutt’altro che finite e che i fan potrebbero guardarne altre in futuro.

La recente tappa del concerto ufficiale de L’Attacco dei Giganti è arrivato in Nord America, con le esibizioni mondiali che hanno avuto inizio all’inizio di questo mese a Los Angeles. Durante una delle prime riproduzioni della colonna sonora da parte dei musicisti, il produttore Tetsuya Kinoshita ha confermato che il franchise ha qualcosa in serbo. Nello specifico, altri film come The Last Attack sembrano essere in arrivo, insieme ad altri progetti sotto l’egida del Survey Corps. “Abbiamo in programma di continuare a creare film come LAST ATTACK, concerti come questo e varie collaborazioni con videogiochi in futuro“. Sebbene i film futuri non siano stati confermati circa il materiale che tratteranno, raccontare momenti del passato delle vite di Eren, Armin, Mikasa e Levi potrebbe rappresentare un’ottima impresa cinematografica.

L’Attacco dei Giganti: The Last Attack era un film di compilation che documentava lo scontro tra il Gigante Fondatore di Eren Jaeger e i suoi amici, mettendo il Corpo di Ricerca in una situazione piuttosto complicata. Al momento, il mangaka Hajime Isayama è stato irremovibile sul fatto che il franchise non riceverà un sequel e/o uno spin-off, sebbene ciò non abbia impedito al mangaka di tornare a disegnare. Recentemente, il mangaka ha rilasciato lo spin-off intitolato Bad Boy e ha raccontato la storia del passato del Capitano Levi. Sebbene questa storia non offra materiale sufficiente per un film, ci sono altri capitoli della serie che potrebbero giustificare un evento cinematografico.

Before The Fall è un prequel pubblicato nel 2011 dal creatore Ryo Suzukaze. Composto da circa sessantaquattro capitoli nel manga, lo spin-off è ambientato settant’anni prima degli eventi della serie principale, aprendo potenzialmente la strada a diversi film, qualora il franchise lo ritenesse opportuno.