L’allevamento dei cani improbabili – Recensione

Chi ama i cani sa che ne esistono di tutte le razze, caratteristiche e dimensioni. Ci sono quelli con pedigree, gli incroci, le nuove razze, grandi, piccoli, magri, grassi. Insomma, ce ne sono per tutti i gusti. I cani sono i migliori amici dell’uomo e proprio per questo sono i soggetti più adatti per creare un libro in cui li si può vedere in ogni declinazione possibile e immaginabile.I cani sono per l’appunto il tema centrale dell’albo illustrato di cui vi andremo a parlare oggi. L’allevamento dei cani improbabili è un libro è scritto da Teo Benedetti, illustrato da Davide Panizza e pubblicato da Franco Cosimo Panini Editore nel giugno 2025.

Come dicevamo, questo si tratta di un albo illustrato in stile libro lista. La struttura si basa sull’uso di nuovi termini e giochi di parole che ci mostrano tanti cani strampalati e buffi! Troviamo quindi un comodissimo CANamaca che ci coccola all’ombra degli alberi. Oppure dei deliziosi CANbella, CANnoli e CANditi. Ce n’è davvero per tutti i gusti. Questi sono solo alcuni dei cani improbabili che potremo trovare in questo strampalato allevamento! Quel che è certo è che ognuno di essi stupisce e diverte. Assicurato!

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Abbiamo già avuto il piacere di recensire un bel libro scritto da Teo Benedetti e illustrato da Davide Panizza, anch’esso edito da Franco Cosimo Panini dal titolo L’adorabile Canspina. Qui Teo Benedetti scrive un testo divertentissimo, dove ogni cane è presentato con una scheda che ne descrive il carattere, il comportamento, cosa adora e cosa non gli piace. La forza di questo albo illustrato si trova degli spassosi giochi linguistici che vanno dai termini più comuni a quelli più ricercati. Lo schema narrativo è quindi quello tipico degli albi illustrati a lista. Dove vediamo ogni cane descritto e mostrato in ogni sua buffa particolarità.

Ad integrare le descrizioni, ci sono le divertenti illustrazioni di Davide Panizza. L’illustratore, noto per le illustrazioni della spassosissima serie scritta da Angelo Mozzillo e pubblicata da Battello a Vapore di Detective Linus. E quella, altrettanto divertente, scritta da Andrea Visibelli edita da Il Castoro di Capitan Bitorzolo. In questo albo illustrato realizza delle illustrazioni assurde e fantasiose per ogni tipologia di cane. La caratterizzazione di ciascuno di essi è meticolosa e assurda. Il che rende ancor più divertente ciascun cane inserito di volta in volta in un contesto diverso.

Franco Cosimo Panini Editore confeziona quindi un altro esilarante volume di questa collana con una grandissima cura. Questi libri si caratterizzano dalla copertina rigida che ha una superficie granulosa piacevolissima al tatto e che gli conferisce un aspetto di pregio. Inoltre, la carta utilizzata valorizza al massimo lo stile delle illustrazioni. Per non parlare del font del testo che è piuttosto grande e in stampatello, perfettamente leggibile per le prime letture.

Ci troviamo nuovamente a recensire un divertentissimo libro pubblicato da Franco Cosimo Panini. Anche in questo caso si tratta di una sorta di buffo manuale. Un bestiario, lo si potrebbe quasi definire. Il tutto confezionato con grande cura sotto ogni aspetto. Bellissima infatti è la copertina realizzata con carta superficie ruvida e con le pagine spesse che valorizzano i colori. La resa di stampa è infatti ottima. L’impaginazione di ogni cane è posta in maniera graficamente accattivante, con lo stesso schema abbinato ad un font di scrittura adatto. Colpo di genio finale è la sguardia in fondo al libro in cui si trovano annunci di varia natura, uno più geniale dell’altro. Tra cui anche un piccolo easter egg riguardante Canspina.

Conclusione – L’allevamento dei cani improbabili

L’allevamento dei cani improbabili è un libro giocoso, buffo e coloratissimo. Troviamo un allevamento di cani davvero incredibili, uno più assurdo dell’altro. Il testo si sposa alla perfezione con le immagini e trascina il lettore in un vortice di ilarità sempre più coinvolgente e divertente. La struttura stessa del libro si presta molto, come una serie di barzellette che fanno ridere a crepapelle davvero senza tregua. Per chi ama sorridere e ridere di gusto è sicuramente una lettura che non deluderà.

In conclusione, L’allevamento dei cani improbabili è un albo illustrato davvero irresistibile. Come pochi altri ci è capitato di recensire sul genere. Si tratta di un libro adatto sopratutto per coloro che amano gli albi illustrati comici pieni di ironia e travolgente allegria. Un manuale dell’assurdo che diverte tanto i bambini quanto gli adulti e, per questo, consigliato ad ogni età.