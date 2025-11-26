La spiaggia dei ciottoli | Recensione

Le generazioni passano e spesso è difficile tenerle unite le une alle altre. Specie quando passano diversi anni tra l’una e l’altra. Molti hanno avuto un ottimo rapporto però con i propri genitori oppure con i prori nonni. Riuscendo nell’impresa di comunicare tra generazioni lontane tra loro. Proprio di questo si parla nel libro di cui andremo a parlare oggi. La spiaggia dei ciottoli, è un libro scritto e illustrato da Jarvis e pubblicato da Lapis Edizioni nel settembre 2025.

La storia segue i passi di un bambino e il suo nonno che fanno insieme un sentiero fatto di riti, piccoli ostacoli e sorrisi. Un momento tutto loro, uno spazio in cui ci sono soltanto loro. Lo raggiungono tra salite e discese in boschi intricati e che profumano di mistero. Tutto questo per arrivare al loro luogo segreto. Una spiaggia di ciottoli.

In questo luogo intimo e felice, raccolgono un sassolino speciale e lo dipingono con i colori del momento che stanno vivendo. Dopodiché lo lasciano in una vecchia barca sulla riva. Lasciano impressa come una fotografia l’immagine di quel momento dipinto sul ciottolo. Questo rituale prende forma e su ogni pietra raccontano, dipingendolo, un giorno felice insieme.

Finché, un giorno, il nonno cambia casa, va a vivere lontano. Ora alla spiaggia il bambino va con la mamma, ed è lui stesso a guidarla stavolta. Conosce la strada e porta avanti quel rituale che aveva iniziato col nonno. Raccoglie due ciottoli, uno per sé e, ovviamente, uno per il nonno. Ma stavolta li dipinge con la mamma per poi lasciarli sulla barca, accanto agli altri. Un modo per continuare a collezionare tra i ricordi le giornate speciali.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Jarvis realizza un albo illustrato davvero prezioso che racconta di sentimenti, di rituali, di affetti e di emozioni. Un insieme di bellezza che fonde il contatto con la natura e lo stare insieme ai propri cari. Questo forte impatto emozionale riesce ad aprire una breccia nei cuori dei più piccoli, ma anche dei più grandi, avvicinando generazioni anche molto distanti tra loro.

In questo albo troviamo perfettamente rappresentata la dolce bellezza dei momenti intimi trascorsi con i propri cari. Momenti che possono essere cruciali per cui i bambini, per instaurare e mantenere una forte relazione con i propri affetti. Tutto questo è realizzato in una maniera poetica, leggera, semplice e dal forte impatto emotivo. Un racconto delicato del legame tra generazioni e la bellezza delle piccole cose, che con il passare degli anni, poi, diventano grandi. O, forse, assumono una dimensione grande e profonda, che hanno sempre avuto, senza che noi ce ne accorgessimo.

Il registro narrativo si avvale di parole semplici e profondamente evocative. Un modo per non aggiungere troppe sovrastrutture verbali alla narrazione di questo momenti dolci e tenerezza di tempo condiviso. La storia è dunque raccontata con una voce limpida, semplice e felice, come fosse scritta da un bambino perfettamente a contatto con la scoperta delle sue emozioni e dei suoi sentimenti.

Jarvis si avvale di illustrazioni che amplificano l’emozioni pagina dopo pagina. Sono illustrazioni altamente evocative e di grande impatto visivo. L’aspetto descrittivo è spesso e volentieri secondario rispetto alla rappresentazione emotiva. Infatti sono illustrazioni anche dal forte impatto emotivo e altamente simboliche.

Le emozioni del bambino e le sue sensazioni vengono trasmesse mediante delle illustrazioni piene di colori caldi i cui elementi si fondono l’uno all’altro in perfetta armonia. Questo albo illustrato realizzato da Lapis è sicuramente un libro prezioso e unico nella sua potenza emotiva. Il tipo di illustrazioni è anche valorizzato dal tipo di carta usato, con cui trova maggior espressività e potenza.

Conclusione – La spiaggia dei ciottoli

La spiaggia dei ciottoli è un albo illustrato dal messaggio profondamente dolce e trattato con estrema delicatezza. Un libro che scivola pagina dopo pagina con tratti poetici e teneri fino a raggiungere la spiaggia di ciottoli e infine alla commozione. Ci si immerge nel mondo quasi onirico della protagonista immedesimandosi in maniera emotivamente coinvolgente. Infatti, la struttura narrativa, ciclica e immersiva, favorisce l’immedesimazione del lettore nel momento intimo del rapporto con i propri cari.

Un albo illustrato che con grande semplicità e bellezza ci dona un momento di vita che rappresenta i momenti belli a cui ognuno si è legato durante la propria infanzia. In conclusione La spiaggia dei ciottoli è un albo illustrato consigliato a chiunque, grandi e piccoli. In particolar modo, forse, per gli adulti, che in modo delicato e dolce hanno modo di riappropriarsi di vecchi ricordi ormai sepolti sotto la polvere del tempo che passa.