La nuova, sensazionale Spider-Girl irrompe con la sua serie regolare

La sensazionale nuova Spider-Girl realizza il suo destino di supereroe nella prima serie in solitaria! L’ascesa della nuova spider-eroina emergente della Marvel Comics è stata annunciata al ComicsPro! Dalle pagine di SPIDER-BOY, le avventure della nuovissima SPIDER-GIRL inizieranno a giugno! La nuova serie regolare sarà scritta da Torunn Grønbekk, nota per il suo acclamato lavoro in titoli come VENOM e THOR, e disegnata dal nuovo arrivato André Risso, che farà il suo emozionante debutto alla Marvel Comics.

Creata da Dan Slott e Paco Medina lo scorso anno, questa giovane eroina delle Hawaii è stata originariamente addestrata da Bullseye per diventare la malvagia Funhouse! Essendo una mutante con abilità uniche di assorbimento dei poteri, i suoi poteri sono andati in tilt quando ha combattuto contro Spider-Boy.

Ora, dotata di una versione oscura e contorta dei poteri aracnidi di Spider-Boy, si ritaglia il suo posto nell’Universo Marvel come nuova SPIDER-GIRL! La nuova serie farà luce sulla storia del personaggio, svelerà la portata delle sue abilità mutanti e rivelerà se può davvero lasciarsi alle spalle le sue abitudini malvagie per diventare un’eroina.

Here comes the sensational Spider-Girl! Following her sold-out debut in ‘Spider-Boy’ last year, Spider-Girl headlines a new ongoing series by Torunn @gronbekk and André Risso, coming this June. 🕸️ Read more: https://t.co/5GQww39IOa 🎨 Cover: David Nakayama pic.twitter.com/tUptgStP2e — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) February 24, 2025

Dopo il tradimento di Bullseye, Spider-Girl prova a diventare un’eroina. Ma quando uno scontro con Vermin rivela che un’importante nemesi ragnesca è sulle sue tracce, Spider-Girl dovrà capire cosa vuole questo cattivo – e quale dei suoi alleati cercherà di ucciderla.

Torunn Grønbekk ha spiegato il suo approccio al personaggio:

“Spider-Girl è un’esplosione di allegria, irriverenza, malizia e rettitudine. Lasciandosi Bullseye alle spalle, sta iniziando un nuovo percorso a New York, esplorando la sua nuova casa e abbracciando i suoi poteri senza paura e con un tocco di innocenza. Si butta volentieri in combattimenti che altri considererebbero sbagliati (spesso contro alcuni dei nostri cattivi preferiti di Spidey!), e il suo arrivo ha sicuramente attirato l’attenzione della malavita – ma forse non per il motivo che si potrebbe pensare…

Le splendide pagine di André Risso sono piene di energia e azione e danno vita a questa storia come solo i fumetti sanno fare!”