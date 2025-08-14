Kohei Horikoshi celebra Black Clover con un’illustrazione speciale di Noelle

Black Clover sta celebrando il decimo anniversario dal suo debutto sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha con un progetto speciale che coinvolge tanti mangaka di successo. Tra questi, il mangaka di My Hero Academia, Koehi Horikoshi, che ha partecipato all’evento con uno speciale tributo a Noelle Silva. Quest’estate è partita un’importante celebrazione dei dieci anni di serializzazione di Black Clover, che coinvolge molti importanti mangaka e artisti della rivista di Shueisha. Ognuno di loro ha condiviso una speciale illustrazione dei numerosi personaggi di spicco di Black Clover.

Mangaka importanti come Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto e Tite Kubo, hanno evidenziato diversi aspetti di Black Clover nei loro tributi speciali, e questa tendenza continua anche con Kohei Horikoshi. Avendo deciso di celebrare il decimo anniversario della serie con Noelle Silva, è evidente che il mangaka di My Hero Academia abbia un occhio di riguardo anche per Black Clover.

Il manga scritto e disegnato da Tabata si trova nel suo arco narrativo finale, pubblicato sulla rivista Jump GIGA di Shueisha. Questo nuovo programma per l’arco narrativo finale è iniziato l’anno scorso e da allora ha rilasciato importanti aggiornamenti, con Asta e gli altri che combattono per il destino del Regno di Clover. Con tre nuovi capitoli appena usciti di recente, è iniziata l’attesa per il prossimo capitolo in arrivo verso la fine dell’anno con il numero Jump GIGA, in autunno.

Inoltre, Black Clover ha annunciato ufficialmente che l’anime è in lavorazione e tornerà con la sua seconda stagione, ma al momento non ci sono notizie su una eventuale data o finestra di uscita. È possibile confermare che Studio Pierrot realizzerà la seconda stagione e che sarà trasmesso in streaming in esclusiva su Crunchyroll.

Per quanto riguarda My Hero Academia, la serie si sta preparando per un grande e atteso ritorno questo autunno. L’ottava stagione, che concluderà la serie televisiva, debutterà sul piccolo schermo il 4 ottobre e farà parte del programma autunnale del 2025 e i nuovi episodi saranno disponibili in streaming esclusivamente su Crunchyroll.