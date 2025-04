Kingdom: annunciata ufficialmente la Sesta Stagione

Il 16 aprile 2025, il sito ufficiale dell’anime My Hero Academia ha pubblicato una nuova immagine promozionale che mette in risalto Armored All Might, la versione potenziata del celebre eroe Toshinori Yagi. Questa nuova immagine segna un momento importante per la serie, in vista della sua ottava e ultima stagione prevista per l’autunno 2025 su […]