Kill Blue: un primo sguardo all’anime con teaser trailer e visual

Dopo l’annuncio dell’adattamento animato, arrivano finalmente le prime immagini ufficiali di Kill Blue, il manga di Tadatoshi Fujimaki, autore già noto per Kuroko no Basket e ROBOT×LASERBEAM. La notizia ha subito acceso l’entusiasmo dei fan: insieme alla conferma che la serie debutterà nel 2026, sono stati mostrati un teaser trailer e una nuova visual che ci danno un assaggio del tono e dello stile che vedremo nell’anime.

La visual mette al centro il protagonista Juzo Ogami, con quell’aura a metà tra il misterioso e il minaccioso che lo contraddistingue. Un modo efficace per introdurre, anche a chi non conosce ancora la storia, il cuore della vicenda. Il trailer, invece, punta a trasmettere subito le atmosfere intense della serie, mostrando brevi sequenze che lasciano intravedere la fusione tra azione e momenti più leggeri che hanno reso il manga così apprezzato.

Per chi si fosse perso la trama: Kill Blue racconta la storia di Juzo, un sicario leggendario che, dopo essere stato punto da una strana vespa, si ritrova inspiegabilmente nel corpo di un ragazzino di dodici anni. Nonostante la trasformazione, continua a lavorare come killer ma, per sfruttare al meglio la sua nuova condizione, decide di iscriversi alle scuole medie. Da qui nasce un mix unico tra situazioni scolastiche e missioni da sicario, con un ritmo che alterna comicità e tensione.

Lo studio che si occuperà della produzione è CUE, realtà giovane ma già in crescita nel panorama dell’animazione giapponese. C’è quindi molta curiosità nel vedere come riusciranno a trasporre l’energia del manga sul piccolo schermo.

Con la data fissata al 2026, l’attesa sarà ancora lunga, ma questi primi materiali hanno già fatto partire l’hype. Non resta che continuare a seguire gli aggiornamenti: se il trailer e la visual sono solo un assaggio, l’anime promette di essere una delle uscite più chiacchierate dei prossimi anni.