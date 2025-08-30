Da Kuroko’s Basket a Kill Blue: il nuovo anime arriva nel 2026!

Era nell’aria da un po’, ma ora è ufficiale: Kill Blue, il manga di Tadatoshi Fujimaki (lo stesso autore di Kuroko no Basket), diventerà un anime. La conferma arriverà sul prossimo numero di Weekly Shonen Jump, e intanto sappiamo già che la produzione è affidata allo Studio Cue, con uscita fissata per il 2026.

La tempistica non è casuale, visto che il manga si è ufficialmente concluso con il capitolo 115 del numero 40 di Weekly Shonen Jump: un finale sulle pagine della rivista che apre subito le porte a una nuova fase tutta animata. Una coincidenza che rende il momento ancora più speciale, perché i lettori avranno la possibilità di salutare l’opera sulle pagine della rivista e, allo stesso tempo, iniziare a guardare con entusiasmo alla sua nuova vita in formato anime.

Per chi non lo conoscesse, Kill Blue racconta una storia decisamente fuori dal comune. Il protagonista è Juzo Ogami, un leggendario sicario temuto da tutti, che però si ritrova improvvisamente a dover affrontare una situazione assurda: dopo essere stato punto da una strana vespa, regredisce al corpo di un dodicenne. Costretto a gestire questa nuova condizione, decide di continuare il suo lavoro di assassino approfittando dell’inattesa “copertura” e si iscrive a una scuola media. Un’idea originale che mescola azione, comicità e momenti surreali, con il tipico stile narrativo di Fujimaki.

In poco tempo Kill Blue è riuscito a conquistarsi una community affezionata grazie al suo ritmo veloce e ai personaggi che restano impressi. Non stupisce quindi che Shueisha abbia deciso di portarlo su schermo. Lo Studio Cue, pur essendo meno noto rispetto a nomi giganteschi come MAPPA o Bones, ha dimostrato di avere idee fresche e una cura visiva particolare: ed è proprio questo che rende ancora più interessante immaginare come daranno vita all’opera di Fujimaki.

Con la conclusione del manga e l’anime in arrivo nel 2026, Kill Blue si prepara a diventare uno dei titoli più chiacchierati dei prossimi mesi. Ora non resta che attendere nuove informazioni e, soprattutto, le prime immagini che daranno forma all’universo di Juzo Ogami nella sua nuova veste animata.