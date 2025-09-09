Kagurabachi, l’anime del fenomeno manga non sembra lontano

A giudicare dalle indiscrezioni emerse online e riportate da pagine accreditate in materia, l’adattamento anime del manga del momento, Kagurabachi, non sarebbe tanto lontano.

La nuova insistente voce, stavolta, si concretizza in un dominio web, tale kagurabachi.jp, che sembrerebbe indirizzare il manga scritto e disegnato da Takeru Hokazono verso la controparte anime.

Da quando il manga ha avuto inizio, riscuotendo prematuri consensi, l’argomento anime ha sempre riecheggiato e ora pare farsi ancor più reale dal momento che lo stesso scenario si è presentato qualche anno fa all’emergere del sito web dedicato all’adattamento anime di Dandadan. Difatti, il dominio di Kagurabachi si riferisce ad una nota società di hosting giapponese, la medesima che ospita il sito web ufficiale dell’adattamento del manga di Yukinobu Tatsu.

Che sia questione di settimane prima di vedere l’annuncio del manga che ha surclassato ogni record di popolarità? Si ricorda che la serie compirà il suo secondo anniversario il 18 settembre e che, per l’occasione, il manga potrebbe apparire sulla copertina degli imminenti Weekly Shonen Jump, portando con sé qualche annuncio.

Kagurabachi, scritto e disegnato da Takeru Hokazono, ha esordito il 19 settembre 2023 su Weekly Shonen Jump. Pensato come una storia di vendetta influenzata fondamentalmente da Quentin Tarantino a Naruto, il titolo si è subito imposto come fenomeno editoriale. Il primo volume è uscito nel febbraio 2024 e, in meno di due anni, la serie ha superato i 2,2 milioni di copie in circolazione. In parallelo la serie ha raggiunto subito il mercato internazionale.

Il successo è stato accompagnato da premi e candidature di rilievo tra cui il Next Manga Award 2024 e la nomination all’Eisner Award 2025.

Hokazono è altresì conosciuto per il one-shot Enten grazie al quale si è aggiudicato il Premio Tezuka.

Il manga è edito in Italia per Star Comics: