Kagurabachi: il mangaka parla della sua ossessione per lo spin-off di Dragon Ball

Kagurabachi è una delle migliori serie manga serializzate sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, e molti sono i fan che chiedono a gran voce un adattamento anime. Il mangaka Takeru Hokazono, così come tanti altri, ha recentemente confessato la sua forte ammirazione per il defunto Akira Toriyama, il quale ha anche rivelato la sua ossessione per un importante spin-off della storia dei Guerrieri Z.

Lo spin-off in questione è Dragon Ball Heroes, che è piuttosto diverso da qualsiasi altra storia incentrata su Goku e gli altri. Presentato per la prima volta come gioco arcade/di carte nel 2010, lo spin-off non si svolge nel canone ufficiale del franchise ma ha comunque regalato alcune sorprese incredibili per i fan. Dopo le riprese in realtà alternativa degli eroi soprannominati Time Patrol, sia il gioco che l’adattamento anime si sono recentemente conclusi, lasciando l’arena spalancata per l’arrivo del suo successore, Dragon Ball Super Divers. Divers.

Dopo la scomparsa di Akira Toriyama, il mangaka di Kagurabachi non solo ha reso omaggio al defunto mangaka di Dragon Ball, ma ha anche rivelato un’ossessione che aveva in gioventù. Ossessionato dal cabinato arcade Dragon Ball Heroes, Takeru Hokazono ha trascorso i suoi anni più giovani cercando sia di collezionare carte e di giocare quando poteva.

“Ero uno di quei bambini terribili che chiedevano soldi ai genitori come regalo di compleanno. Cosa potevo fare, ero dipendente da Dragon Ball Heroes“.

Anche se Heroes potrebbe non essere ambientato nell’universo anime principale, vale comunque la pena dare un’occhiata sia all’anime che al manga. Oltre a regalare ai fan alcune grandi battaglie, lo spin-off presenterebbe anche personaggi e trasformazioni che altrimenti non apparirebbero mai nella serie Super e Daima. Ad esempio personaggi come Trunks Super Saiyan 4 e Super Saiyan God erano solo la punta dell’iceberg che la storia secondaria avrebbe potuto esplorare.

Anche Daima potrebbe essere uno spin-off ma è sicuramente canonico. Contrassegnata come uno degli ultimi progetti di Akira Toriyama, l’ultima serie anime ha rivelato nuovi segreti sia sulla razza Namecciana che su quella del Supremo Kaiohshin, introducendo anche nuove trasformazioni come il Super Saiyan 3 di Vegeta. Con pochi episodi rimasti nella prima stagione dell’anime, i fan si chiedono quali altri grandi novità arriveranno per le avventure di Goku e Vegeta nel Reame dei Demoni.

