Junji Ito si aggiudica un premio importante all’Eisner Awards

Quando si parla di horror nel mondo dei manga, non si può non fare il nome di Junji Ito, considerato in tutto il mondo il migliore mangaka in questo genere. Per decenni, Junji Ito ha creato storie di assoluto terrore che hanno conquistato sia il mondo dei manga che degli anime con storie come Uzumaki, Gyo e Tomie che hanno contribuito alla fama di Ito. Dopo aver dedicato così tanti anni di lavoro, Junji Ito si è aggiudicato l’ingresso nella Hall of Fame degli Eisner Awards e il mangaka ha espresso il suo pensiero sull’importante riconoscimento.

In seguito al grande annuncio, Ito ha rilasciato un messaggio del quale riportiamo le parole più salienti: “In questo momento, vorrei esprimere la mia sincera gratitudine per essere stato inserito nella Eisner Hall of Fame. Ho ricevuto l’Eisner Award per la prima volta nel 2019 per Frankenstein: Junji Ito Story Collection e poi di nuovo. In totale, quattro volte, più di quanto meritassi. Inoltre, essere inserito nella Hall of Fame è l’onore più grande che mi ispira a continuare, anche se non so per quanto tempo continuerò a essere un mangaka. Lo farò il più a lungo possibile e continuerò a impegnarmi per migliorare“.

Ito ha successivamente ringraziato coloro che hanno lo hanno aiutato a raggiungere questo grande traguardo: “Vorrei ringraziare il Comitato di Selezione degli Eisner Awards, i miei lettori che mi hanno costantemente supportato e la comunità editoriale per il loro sostegno di lunga data. Inoltre, alla persona che mi ha dato la ragione di diventare un mangaka, purtroppo scomparsa l’anno scorso all’età di 88 anni, il grande mangaka Kazuo Umezz, e a tutti coloro che mi hanno dato l’energia e la motivazione per disegnare , vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine. Grazie di cuore per questo onore!“.

Per quanto riguarda gli adattamenti anime, attualmente ne è in arrivo uno incentrato sui racconti di terrore creati dal mangaka. Crimson è stato annunciato all’inizio di quest’anno e si tratta ancora una volta di un’antologia che adatterà diverse storie horror nate dalla mente di Junji Ito. In passato, gli anime di Ito sono apparsi su Netflix e Crunchyroll, ma al momento non si sa ancora dove Crimson sarà disponibile. Nonostante diverse storie siano già arriva sul piccolo schermo, ce ne sono molte altre che mai viste prima, che saranno raccolti in Crimson.