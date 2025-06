Jundo Comics celebra il Pride Month con premi esclusivi, preorder e sconti imperdibili

Jundo Comics inaugura l’estate e il Pride Month con una serie di annunci entusiasmanti per i lettori e gli abbonati al servizio Jundo One. Tra gadget da collezione, preorder speciali e sconti a tempo limitato, le iniziative coinvolgono sia lo shop online che le fumetterie fisiche, offrendo contenuti esclusivi e promozioni pensate per premiare la passione dei fan.

Premi esclusivi per gli abbonati Jundo One

Dal 4 giugno al 31 agosto, tutti gli abbonati Jundo One che effettueranno acquisti sullo shop online potranno partecipare a due estrazioni mensili.

Con almeno 29€ di spesa, si partecipa all’estrazione di 5 keychain esclusivi dedicati a Soul Sealer’s School Life.

Con 39€ o più, si accede anche all’estrazione di uno shikishi limitato, autografato da Liang Azha.

Le estrazioni avverranno alla fine di ogni mese, ma i premi non sono cumulabili: si potrà vincere solo uno dei due.

Preorder attivi e cartoline in omaggio

Sul Jundo Shop sono già disponibili i preorder di Itaewon Class 2, Lost in the Cloud 8 e Salad Days 11.

I volumi di Itaewon Class e Lost in the Cloud arriveranno con due cartoline omaggio, riservate esclusivamente a chi effettuerà il preorder. Un’iniziativa pensata per i collezionisti e gli affezionati delle due serie.

Sconti fino al 20% su volumi e merchandise

Dal 15 giugno al 15 luglio, Jundo attiverà una promozione del -20% su una selezione di volumi e merchandise.

Lo sconto sarà valido sia sullo shop online che in fumetteria, rendendo il periodo perfetto per recuperare titoli lasciati in sospeso o arricchire la propria libreria a prezzo ridotto.

Un’estate ricca di sorprese

Con queste iniziative, Jundo conferma il suo impegno nel costruire una community attiva e valorizzare ogni lettore. Tra premi esclusivi, contenuti speciali e promozioni intelligenti, il Pride Month si tinge dei colori del fumetto e dell’inclusività.