Jujutsu Kaisen torna in scena: Gojo e la potenza di Hollow Purple per il nuovo film

Una nuova illustrazione di Gojo rappresentato mentre esegue Hollow Purple, infiamma l’attesa per il nuovo film di Jujutsu Kaisen in uscita il 30 maggio nelle sale giapponesi.

Con l’arrivo del lungometraggio Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory/Premature Death nei cinema giapponesi il 30 maggio, l’hype tra i fan sta raggiungendo nuovi picchi e la produzione di certo non poteva restare con le mani in mano. L’account ufficiale ha pubblicato questa immagine con al centro Gojo Satoru nel pieno della sua potenza, intento a preparare la sua tecnica più distruttiva: Hollow Purple.

Per chi conosce il personaggio sa bene la valenza di Gojo nel mondo di Jujutsu Kaisen: parliamo dell’incarnazione della potenza pura e Hollow Purple rappresenta l’apice della sua tecnica. Combinazione tra il Cursed Technique Reversal: Red e il Cursed Technique Lapse: Blue, questa sfera di energia maledetta annienta qualsiasi cosa incontri, cancellando la materia in un’esplosione di pura devastazione.

La nuova illustrazione mostra un Gojo provato, ma inarrestabile: volto segnato dai colpi, sguardo determinato e mani pronte a scatenare l’Apocalisse di chiunque osi sfidarlo. Un’immagine potente, carica di emozione e adrenalina, capace di mandare fin da subito in delirio il pubblico.

Sebbene il film sia tecnicamente un montaggio cinematografico dell’arco trasmesso nel 2023, MAPPA promette qualcosa di più: tagli inediti, animazioni migliori, battaglie rivisitate e cura maniacale anche nella resa audio/visiva, ovviamente pensata per il grande schermo. Quindi non è solamente un riassunto, ma una nuova esperienza immersiva per rivivere uno degli archi narrativi più intensi e amati dal pubblico.

Dopo il film non ci dimentichiamo che Hollow Purple tornerà a sfoderare la sua potenza nella prossima stagione animata di Jujutsu Kaisen. Nel frattempo la saga cinematografica diventa il nuovo dojo: appuntamento fissato per tutti gli appassionati giapponesi al 30 maggio. In Italia non ci resta che aspettare.