Jujutsu Kaisen: quanto sottovalutiamo Yuta Okkotsu?

In un Universo come quello di Jujutsu Kaisen, popolato da maledizioni terrificanti e stregoni fuori dal comune, ogni personaggio combatte per ritagliarsi il proprio spazio: sia tra i personaggi della storia, sia tra il pubblico di lettori. Tra i tanti, nonostante la sua forza sia riconosciuta, c’è Yuta Okkotsu, una figura molto sottovalutata anche dopo la conclusione del manga.

Durante l’arco finale della serie, Yuji si è distinto non solo per il suo potere travolgente, ma anche per il suo sacrificio silenzioso. Dopo aver affrontato una miriade di spiriti maledetti evocati da Kanjaku, Yuta riesce anche a sconfiggere quest’ultimo con una strategia raffinata e il minimo dispendio energetico, salvaguardando così le sue forze per la battaglia decisiva contro Sukuna.

Con l’aiuto di Takaba e Todo, Yuta ha dimostrato una combinazione di astuzia e potenza senza pari eppure, molti fan sembrano ancora restii a riconoscere quanto sia fondamentale il suo contributo alla vittoria finale.

La resilienza di un vero protagonista

Dopo aver svelato per la prima volta la sua Domain Expansion, Yuta ha permesso a Maki di infliggere un colpo cruciale a Sukuna. Nonostante le ferite mortali subite, ha avuto anche la forza di tornare sul campo di battaglia, questa volta sfruttando il corpo di Gojo grazie all’abilità di copie ereditata da Kenjaku.

Un’impresa davvero titanica che nessun’altro personaggio avrebbe potuto eguagliare e sottolinea anche come Yuta abbia giocato un ruolo fondamentale per gli altri, visto che senza di lui sarebbero probabilmente morti.

Nonostante questo, una gran parte del fandom continua a sminuire o non accettare il suo valore, preferendo ancora una volta figure come Gojo oppure Kashimo. Questo, nonostante sia evidente a livello di potenza, di certo non si può eguagliare a Yuta, probabilmente lo stregone più potente dopo i classici personaggi già citati in precedenza.

Voi cosa ne pensate della questione?