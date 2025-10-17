Jujutsu Kaisen Modulo: quali errori ha sistemato il sequel?

Una delle particolarità principali che emerge subito in Jujutsu Kaisen è che la serie si allontana dagli schemi tradizionali degli shonen. Ad esempio il ruolo di Itadori Yuji come protagonista principale è sempre stato messo in discussione dai fan e lo stesso vale per il villain principale.

Infatti è molto semplice dedurre che quel ruolo sia interpretato da Sukuna, ma Jujutsu Kaisen non ha mai esplorato a fondo le sue origini. Sebbene sia possibile individuare alcuni difetti nella narrazione della serie, il problema principale risiede nel fatto che la storia non ha mai avuto una trama principale chiara. Senza una solida narrazione centrale, Jujutsu Kaisen ha iniziato a perdere il suo equilibrio, dando origine a numerosi fili narrativi instabili e a un finale che dubbio per molti appassionati.

A risolvere queste problematiche ci sta però pensando Jujutsu Kaisen Modulo, la serie sequel che, con una trama definita, è riuscita a coinvolgere i lettori spingendoli a scoprire come si svilupperà questa nuova narrazione. Modulo inizia con l’arrivo di una nuova razza extraterrestre sulla Terra dotata di poteri simili a quelli degli stregoni.

Questi esseri alieni, noti come Simuriani, contano solo 50.000 unità e il loro obiettivo principale è stabilire se possano coesistere con gli umani. Questa premessa risolve immediatamente il problema centrale della serie originale introducendo una trama centrale chiara. Con le basi già stabilite, gli elementi narrativi di ogni nuovo capitolo hanno iniziato ad allinearsi in modo più coeso con la storia principale.

Un ottimo esempio di questo miglioramento è il rapporto in via di sviluppo tra i due personaggi principali, Maru, l’alieno, e Tsurugi Okkotsu. I loro sforzi per impedire una guerra tra umani e Simuriani danno a entrambi i personaggi un chiaro scopo fin dall’inizio.

Sebbene non sia ancora stato confermato chi sarà l’antagonista finale in Jujutsu Kaisen Modulo, la storia ha chiaramente stabilito che gli alieni rappresenteranno la minaccia definitiva, con il fratello di Maru, Cross, che potrebbe innescare il conflitto imminente. Con basi così precise, anche l’obiettivo finale della serie risulta più chiaro e questo aggiunge potenzialmente un peso emotivo dato che Maru e Tsurugi potrebbero essere costretti a scontrarsi.