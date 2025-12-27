Jujutsu Kaisen Modulo: inizia la battaglia finale!

Jujutsu Kaisen Modulo è il sequel ufficiale della serie principale scritta e disegnata da Gege Akutami, ambientata molti anni dopo la battaglia finale tra Yuji e Sukuna, e racconta la storia di Yuka e Tsurugi Okkotsu, nipoti di Yuta Okkotsu e Maki Zenin. Nonostante Ryomen Sukuna e Kenjaku siano stati sconfitti, il mondo degli stregoni deve ancora una volta affrontare nuove minacce, soprattutto quando oltre 50.000 Simuriani arrivano in Giappone come rifugiati.

Modulo è una serie breve, dalla durata prevista di circa sei mesi e con non più di tre volumi pubblicati. La storia è quasi a metà percorso e quindi le battaglie principali stanno per avere inizio. Secondo la cover del numero di Weekly Shonen Jump condivisa sul sito web di Manga Plus, la serie è entrata nella sua battaglia decisiva nell’ultimo capitolo 15. Finora, la storia si è concentrata sulla profondità dei personaggi e sulle presentazioni, ma ora le cose si sono fatte più intense con l’inizio di una battaglia importante che deciderà il futuro del Giappone.

Sebbene Simuriani e Stregoni abbiano cercato di coesistere pacificamente, i negoziati sono falliti a causa di un malinteso. Nel mezzo degli attriti tra le parti, uno stregone di nome Yakumaru ha sparato a morte a Cross. La sua azione impulsiva è costata alla società degli stregoni molto più di quanto potessero ripagare e sebbene fossero disposti a fare qualsiasi cosa per placare i Simuriani, non potevano accettare la condizione di non uccidere gli spiriti maledetti.

Tra tutti i paesi, il Giappone ha il più alto numero di morti e sparizioni misteriose dovute a queste creature, e gli stregoni esistono per porre fine a tali eventi. Sfortunatamente, senza nessuno abbastanza forte da fermare il regno di Dabura, gli stregoni non hanno altra scelta che affidarsi a Yuka Okkotsu. Il duello tra Yuka e Dabura è iniziato nel capitolo 15, con la storia si avvicina verso il finale. Nel frattempo, anche Tsurigi e Maru hanno iniziato a sfidarsi poiché ognuno ha qualcosa da proteggere. Tsurigi è a conoscenza della malattia di Yuka e vuole impedirle di morire sul campo di battaglia.

D’altra parte, Cross è disperato nel tentativo di proteggere il suo popolo, e le sue condizioni non hanno fatto altro che fargli comprendere la gravità della situazione. Sebbene non sia chiaro chi tra i due abbia la meglio nella battaglia, i loro poteri lasceranno i lettori senza parole dato che Yuka nel capitolo 15 ha evocato Mahoraga con il suo Stile delle Dieci Ombre. Sebbene Mahoraga sia l’arma più potente che possa usare, sorprendentemente, Dabura non ha mostrato alcun tipo di debolezza, il che implica che i suoi poteri potrebbero essere molto più superiori di quanto ci si possa aspettare.