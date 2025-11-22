Jujutsu Kaisen Modulo anticipa le azioni di Yuji dopo lo scontro contro Sukuna

Il sequel di Jujutsu Kaisen è tornato con un nuovo capitolo che oltre a confermare che Yuji Itadori sia ancora vivo, ha rivelato tutto quello che ha fatto dopo la conclusione dello scontro contro Sukuna. Yuji è sempre stato un protagonista shonen piuttosto distante dagli standard che ne caratterizzano il genere, in quanto non ha mai avuto il grande e ambizioso obiettivo da perseguire. Nonostante questo, è riuscito a ritagliarsi un posto unico tra i fan, soprattutto da quando è diventato lo stregone più forte, sconfiggendo Sukuna alla fine della serie.

Con una potenza ineguagliabile e una personalità naturalmente affascinante, è intrigante scoprire cosa abbia fatto dopo la fine degli scontri, visto soprattutto che c’è la possibilità di vedere un suo ritorno per affrontare nuove minacce. La serie originale di Jujutsu Kaisen lasciava spesso intendere che a Gojo Satoru non piacesse come funzionasse l’Associazione degli Stregoni, ammettendo persino di voler eliminare i superiori. Tuttavia, non agì mai di conseguenza, rendendosi conto che, sebbene il sistema fosse imperfetto, portava comunque un certo ordine. Essendo una persona estremamente potente, le azioni di Gojo non furono mai dettate dall’associazione e spesso si muoveva in modo indipendente, più come un vigilante che come uno stregone ufficiale. Dopo la morte di Gojo e Sukuna, è Yuji lo stregone più forte, è non è escluso che abbia seguito un percorso simile a quello del suo mentore.

Il fatto che l’attuale associazione stia discutendo di trovare Itadori per chiedere il suo aiuto suggerisce che Yuji non sia più affiliato a loro. Considerando che Yuji avrebbe ora più di 80 anni, sarebbe probabilmente tra gli anziani a capo dell’organizzazione se avesse deciso di rimanere a farne parte. Invece vive più che altro come un lupo solitario. Un altro dettaglio intrigante è che ogni volta che Yuji viene menzionato in Jujutsu Kaisen Modulo, viene raffigurato come un vagabondo o un vigilante che agisce al di fuori del sistema.

Bisogna anche aggiungere che quando Maru e Tsurigi hanno incontrato l’anziano utilizzatore della maledizione, questo ha ammesso di aver affrontato una paura diversa da qualsiasi altra precedente nel suo precedente incontro con Yuji, eppure gli è stato comunque permesso di andarsene. Questo suggerisce che Yuji lo abbia risparmiato, cosa che poteva fare solo come vigilante e se fosse ancora un vero e proprio stregone, sarebbe stato obbligato a denunciare l’uomo.