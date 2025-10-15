Jujutsu Kaisen Modulo anticipa il futuro di Yuji Itadori

Jujutsu Kaisen Modulo, il sequel ufficiale della serie principale, ha rivelato i primi dettagli su Yuji Itadori e si scopre che l’ex contenitore di Sukuna è diventato più forte che mai. Modulo ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha all’inizio di quest’estate, e gli eventi si svolgono quasi 80 anni dopo gli eventi della serie principale. Infatti c’è una nuova generazione di stregoni al centro di tutto.

Tanti appassionati della serie shonen, tuttavia, speravano di ricevere qualche aggiornamento su Yuji e gli altri ed è quello che ha rivelato il nuovo capitolo del sequel. Questo infatti offre ai fan una prima anticipazione alla persona che è diventata Yuji e come si è trasformato nel futuro.

Il capitolo 6 di Jujutsu Kaisen Modulo continua a seguire le vicende dei nipoti di Yuta e Maki, che ora si alleano con Maru. Quest’ultimo è un rappresentante di una razza aliena dotata anch’essa di poteri legati all’Energia Maledetta, che cerca di assaporare le capacità dell’umanità. Poiché si svolge molti anni dopo la serie principale, è molto probabile che quella generazione di personaggi non si vedrà mai più visto che gli stregoni solitamente muoiono prima di raggiungere la vecchiaia. Ma pare che per Yuji sia diverso.

In Modulo era già stato rivelato che l’attuale generazione di stregoni considera coloro che hanno sconfitto Sukuna come leggendari. Quindi anche Yuji ha avuto un impatto diretto su molti altri stregoni. Nel sesto capitolo si vede l’ultimo nemico, un uomo anziano, ripensare all’avversario che gli ha inflitto una sconfitta schiacciante. Ed è attraverso questo flashback che i fan possono rivedere un Yuji adulto dopo la sconfitta di Sukuna.

È del tutto possibile che Jujutsu Kaisen Modulo proponga una versione molto più vecchia di Yuji prima della sua fine. Il tempo di Yuji è chiaramente trascorso, a giudicare dagli eventi di questo nuovo sequel che, proprio come la serie principale, è una serie su umani che comprendevano la brevità delle loro vite. Yuji desiderava una buona morte, ed è possibile che ci sia riuscito.