Jujutsu Kaisen: la stagione 2 arriva su Italia 2

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta per arrivare anche in TV in Italia, e per molti è una di quelle notizie che aspettavano da un po’. Secondo quanto segnalato da SimpleGuidaTV, la serie inizierà ad andare in onda dal 13 aprile su Italia 2, intorno alle 21:50.

Dopo il passaggio in TV della prima stagione, era solo questione di tempo prima che arrivasse anche la seconda. Chi aveva iniziato a seguirla proprio su Italia 2 può finalmente continuare la storia senza restare troppo indietro, entrando in una fase completamente diversa rispetto a quella iniziale.

Questa seconda stagione non è una parte qualsiasi della storia. Chi l’ha già vista sa bene che si entra in uno dei momenti più importanti, con eventi che cambiano parecchio il modo in cui si guarda ai personaggi. Ritrovare Satoru Gojo, Suguru Geto e Yuji Itadori e gli altri in questo punto del racconto ha un peso diverso rispetto all’inizio della serie.

Allo stesso tempo, è anche una buona occasione per chi non l’ha ancora recuperata. Magari qualcuno ne ha sentito parlare mille volte ma non ha mai iniziato davvero, e la TV può essere proprio quel primo passo più semplice per entrarci senza pensarci troppo.

Oltre alla messa in onda su Italia 2, la stagione verrà aggiunta anche al catalogo di Infinity. Questo vuol dire che, oltre all’appuntamento settimanale in TV, ci sarà anche la possibilità di guardarla con più calma, quando si vuole, senza dover stare dietro agli orari.

Negli ultimi anni Jujutsu Kaisen è cresciuto tantissimo, diventando uno di quei titoli che anche chi non segue sempre gli anime conosce almeno di nome. Proprio per questo, il passaggio in TV sembra quasi naturale, come un passo in più per arrivare ancora più lontano.

Con il 13 aprile ormai vicino, resta solo da vedere come verrà accolta questa messa in onda. Per alcuni sarà un ritorno, per altri una novità, ma in ogni caso è uno di quegli appuntamenti che difficilmente passeranno inosservati.