Jujutsu Kaisen: Gege Akutami anticipa la morte di Yuji Itadori?

Jujutsu Kaisen non poteva mancare all’appuntamento del Jump Festa di quest’anno e, come ogni anno, Gege Akutami ha ringraziato i fan per aver partecipato all’evento con un’illustrazione speciale di Yuji nel manga sequel. Jujutsu Kaisen Modulo, che narra una storia ambientata 68 anni dopo il Culling Game. aveva già rivelato che Yuji era ancora vivo e la sua impossibilità a invecchiare. Tuttavia, il manga illustrato da Yuji Iwasaki, mostrava solo uno scorcio del volto di Yuji, nascondendone l’espressione.

L’illustrazione includeva anche uno sketch di Iwasaki con il trio principale di Modulo e sebbene quella di Yuji abbia suscitato molto entusiasmo tra i fan, è difficile ignorare che quasi tutti i personaggi disegnati da Akutami per il Jump Festa sono morti nella serie. Questa è la seconda volta che Yuji appare in occasione del Jump Festa con un’illustrazione speciale e sebbene quello di quest’anno non confermi nulla, non va esclusa la possibilità secondo la quale Akutami sta già pianificando qualcosa di importante con il personaggio.

Yuji ha subito la sorte più atroce di quella dei suoi ex compagni, in quanto continua a lottare ancora oggi. Il tempo si è fermato per lui dalla fine della battaglia contro Ryomen Sukuna e infatti è stato costretto a vedere i suoi amati amici invecchiare e morire uno a uno. Non riuscendo a sopportare di affezionarsi a qualcuno e vederlo morire, lo stregone aveva deciso di tagliare ogni legame e di isolarsi fino a cancellando le sue tracce.

Itodori è anche distrutto emotivamente per non essere riuscito ad esaudire l’ultimo desiderio del nonno, il quale voleva solo che il ragazzo morisse circondato dalle persone che amava. Tuttavia, la storia di Yuji non finirà certo così, come uno stregone solitario che vaga per il paese per chissà quanto tempo. Ha ancora bisogno di una conclusione degna e di permettere ai fan di dirgli addio.

L’uscita del capitolo 16 di Jujutsu Kaisen Modulo è prevista per il 21 dicembre e sarà disponibile sull’app ufficiale di Manga Plus, mentre il primo volume del manga uscirà il 5 gennaio 2025, ma solo in Giappone.