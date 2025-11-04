Jujutsu Kaisen: annunciata una nuova serie

Tra le serie shonen più seguite e amate degli ultimi anni non si può non menzionare Jujutsu Kaisen, che ha raggiunto un successo molto importante in tutto il mondo anche grazie all’adattamento anime di MAPPA. La serie televisiva è ancora in corso, infatti l’anno prossimo Jujtusu Kaisen tornerà sul piccolo schermo con la terza stagione e i fan sarebbero anche felici di poter assistere a un sequel del manga. E pare proprio che stia per accadere in quanto il franchise di Gege Akutami riceverà una storia completamente nuova, diversa da qualsiasi altra vista prima.

Di recente, c’è stato un evento in diretta incentrato sul franchise shonen soprannaturale che ha accennato a diversi progetti futuri su Jujutsu Kaisen. Quello più interessante un nuovo audio drama live-action intitolato “Jujutsu Kaisen – Juju Sanpo”, che metterà ancora una volta in risalto alcuni dei momenti più tranquilli della vita dei personaggi. Questi cortometraggi non sono una novità, ma rappresentano una ventata d’aria fresca in termini di presentazione di nuovi progetti legati a Jujutsu Kaisen. Inoltre questo nuovo progetto coinvolgerà anche Gege Akutami, che scriverà e disegnerà nuovo materiale. Al momento, la data di uscita di Juju Sanpo resta sconosciuto ma le probabilità che so scoprirà qualcosa di più dettagliato con l’avvicinarsi della terza stagione è decisamente alto.

Infatti la terza stagione di Jujutsu Kaisen debutterà a gennaio dell’anno prossimo e riprenderà esattamente da dove si è conclusa la seconda. Approfondirà dunque le conseguenze dell’arco narrativo dell’incidente di Shibuya ed esplorerà l’arco del Culling Game e alcuni fan potranno guardare in anteprima i primi episodi con Jujutsu Kaisen: Execution in uscita il 5 dicembre nei cinema giapponesi. Si tratta di un film compilation che permetterà ai fin di rivivere i momenti più salienti dell’Arco di Shibuya e i primi tre episodi della terza stagione.

Sebbene la serie manga si sia conclusa lo scorso anno, Gege Akutami è tornato nel mondo al lavoro con il sequel ufficiale intitolato Jujutsu Kaisen: Modulo. Ambientato diversi decenni dopo la conclusione della storia originale, gli eventi ruotano attorno ai nipoti di Yuta Okkotsu e Maki. Sebbene il sequel sia ricco di azione e di avventure soprannaturali per cui il franchise è famoso, Modulo introduce gli extraterrestri.