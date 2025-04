Jujutsu Kaisen: Akutami omaggerà un personaggio de Le Bizzarre Avventure di JoJo

Con un bizzarro e inaspettato colpo di scena, i fan di Gege Akutami, il mangaka della serie più popolare degli ultimi anni, Jujutsu Kaisen, hanno scoperto che realizzerà la sua interpretazione di uno dei personaggi de Le Bizzarre Avventure di JoJo. Inoltre, altri mangaka di successo e popolari dovrebbero collaborare con Gege Akutami, e le loro illustrazioni saranno pubblicate molto presto.

Come confermato dal prestigioso account X, JoJo’s Bizarre Encyclopedia, Gege Akutami è stato confermato come uno dei mangaka che realizzerà un’illustrazione tributo al manga spin-off del franchise, Così parlò Kishibe Rohan. L’illustrazione sarà pubblicata sul numero estivo 2025 della rivista JOJO. Questa insolita combinazione tra mangaka e personaggio la rende una prospettiva molto interessante, e non c’è dubbio che Gege realizzerà un’ottima illustrazione.

Altri mangaka che renderanno omaggio a Rohan sono Chica Umino, creatrice di March Comes in Like a Lion e Honey and Clover, Bkub Okawa (Pop Team Epic), Shiwasu Hoshikawa (Bungo Stray Dogs: STORM BRINGER), Aki Mochida (A Story to Read When You First Fall in Love) e Yajima (The Old Man Who Was Reincarnated as a Cat). Tra i grandi mangaka che hanno disegnato Rohan ci sono Gosho Aoyama (Detective Conan), Takeshi Obata (Death Note) e altri.

Sebbene le principali fonti di ispirazione di Gege come creatore siano Bleach, Hunter x Hunter e Naruto, è anche un grande fan di JoJo, così come molti altri autori nel mondo dei manga. Infatti, ha rivelato in un’intervista che, mentre creava l’abilità di Kirara (un personaggio che apparirà nella terza stagione di Jujutsu Kaisen), stava pensando di renderla complessa quanto quella di Stone Ocean e oltre. Ci sono anche alcuni riferimenti alla serie, e ancora di più se si considera la serie anime. Da fan di lunga data del leggendario battle shonen che ha influenzato molte serie, l’interpretazione di Gege di Rohan sarà qualcosa che i fan dovrebbero assolutamente vedere.

Per chi non conosce il personaggio, ecco un personaggio che è stato l’antagonista di JoJo’s Part 4: Diamond Is Unbreakable. Come protagonista di Così parlò Kishibe Rohan e di altri spin-off, è un mangaka professionista con l’abilità Stand di trasformare chiunque in un libro e leggerlo per trarne ispirazione. Nello spin-off, viaggia per il mondo alla ricerca di idee e, nel corso della sua indagine, si imbatte in ogni sorta di fenomeno soprannaturale.