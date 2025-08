Io sono Margherita | Recensione

Non sempre nelle relazioni le cose vanno come si spera. Spesso i coniugi incontrano delle difficoltà davvero insuperabili dove non c’è altra possibilità oltre quella di separarsi. In quel caso, se nella relazione ci sono di mezzo dei bambini, la faccenda diventa ben più complessa e delicata. Infatti, i bambini, specie in tenera età, hanno spesso delle difficoltà a gestire la separazione dei due genitori. Il loro mondo viene messo in discussione e si trovano a gestirlo in una maniera del tutto nuova. Proprio di questo si parla nel libro di cui andremo a parlare oggi. Io sono Margherita, è un libro scritto da Pisi Valeria Angela e illustrato da Cacciapuoti Aurora e pubblicato da Lapis Edizioni nel novembre 2024.

La storia è basata su due piani. La vita della piccola protagonista che vive con il padre e con la madre. Rita è il suo nome quando sta con papà. Mentre Marghe, quando sta con la mamma. Come se ciascuno dei due ex coiniugi si fosse portato via un pezzetto di quel nome. Ma anche un frammento del mondo della bambina. Col tempo, però, Margherita capisce che il suo mondo, sebbene si divida tra la casa della mamma e quella del papà, non ha questi grosse differenze. Anche perché si sente amata da entrambi e da questa situazione riesce anche a trovarne degli aspetti positivi. Come una nuova simpaticissima amica, che vive proprio vicino casa del papà.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Il testo di Pisi Valeria Angela è posto in maniera piuttosto particolare. Con un uso del testo molto corposo ma al tempo stesso davvero scorrevole. Una struttura narrativa su due livelli, come dicevamo all’inizio. Ma che riesce a ben rappresentare la sensazione di scissione che vive la protagonista. Il lettore segue la protagonista nella sua vita con il padre e con la madre. Le loro diversità, ma anche il modo con cui il mondo della bambina cambia. Si entra così subito in empatia con le vicende e si segue la lettura durante l’evoluzione della storia e le riflessioni di Margherita. Il testo è semplice, descrittivo e scorrevole, con una storia che aiuta a comprendere fino in fondo questa delicata situazione.

Dal punto di vista delle illustrazioni Cacciapuoti Aurora realizza davvero un lavoro delizioso. Il suo stile è molto fresco, brioso e quasi fumettistico. Le sue illustrazioni alleggeriscono il tema delicato e complesso affrontato dal libro e lo fa con dei colori vivaci che invadono ogni pagina. E anche con dei personaggi ben caratterizzati che giocano un ruolo fondamentale nell’immersione nella storia da parte del lettore. Lapis realizza un albo illustrato dal tema molto delicato e trattato con estrema cura e tatto. La qualità di stampa è come sempre ottima e si valorizza a pieno su una carta robusta e spessa. I colori vivaci delle illustrazioni vivide e brillanti rendono questo libro davvero bello da vedere.

Conclusione – Io sono Margherita

Io sono Margherita è un albo illustrato dal messaggio complesso e profondo, trattato con estrema cura e delicatezza. Un libro strutturato in ogni sua parte con grande tatto al fine di rendere quanto più dolce il tema da esso affrontato. Ci si riesce ad immedesimare benissimo nel mondo della protagonista, per capire lei come vive questa complessa fase della sua giovinezza. La struttura narrativa favorisce l’immedesimazione del lettore nella delicata fase dell’esistenza che sta attraversando Margherita. Una storia che mostra e non nasconde mai. Infatti sceglie di non nascondere le sfide che si pongono durante una separazione di due genitori. Ma piuttosto offre un diverso punto di vista. Un modo rassicurante per attraversare al meglio questa fase che può portare inevitabilmente allo smarrimento dei più piccoli.

Molti sono gli spunti per poter guardare con serenità e maggior ottimismo al domani, proprio quando sembra più oscuro e incerto. Aiuta bambine e bambini a focalizzarsi sulla loro identità, incoraggiandoli e dandogli coraggio nonostate le vite dei loro genitori siano destinate a separarsi. Un albo illustrato che con grande tatto e sensibilità dona degli importanti e positivi spunti di riflessione. Sia per i più piccoli che per i più grandi. In conclusione Io sono Margherita è un albo illustrato consigliato per la sua tematica complessa ma affrontata in maniera delicata e dolce. Una lettura che dona un punto di vista nuovo e positivo per affrontare una fase dell’esistenza del bambino che può risultare piuttosto complicata.