Indovina chi viene a merenda? | Recensione

Tutti noi conoscono le fiabe classiche. Soprattutto quelle in cui c’è un lupo cattivo che porta sconquassi. Ma che succederebbe se tutte queste storie si fondessero in una sola? Questo è proprio quello che accade nell’albo illustrato di cui vi andremo a parlare oggi. In Indovina chi viene a merenda? troviamo un lupo cattivo che tenta in tutti i modi di mangiare i protagonisti delle fiabe classiche. Questo è un libro scritto da Laura Mucha e illustrato da Marc Boutavant, tradotto da Sara Ragusa e pubblicato da Terre di Mezzo Editore nell’ottobre 2024.

La storia narrata in questo albo illustrato vede il piccolo Orso continuamente disturbato da alcuni scocciatori. Non riesce proprio a rigagliarsi neanche un attimo di pace. Lui vorrebbe solo stare a letto a leggere la sua storia preferita, ma, niente, sembra impossibile riuscirci. Continuano a bussare alla sua porta, prima Riccioli d’oro, poi Cappuccetto Rosso, e poi i tre porcellini. Tutti vogliono la stessa cosa. Una scodella del suo buonissimo porridge.

Fino a che, non arriva anche il Lupo. Goffamente travestito da nonna. Ovviamente a lui del porridge non interessa molto. Preferisce mangiarsi gli altri ospiti piuttosto. Ma il piccolo Orsetto è più furbo di lui, e, con uno buffo stratagemma, manda in fumo i suoi loschi piani.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Questo albo illustrato nasce da una delicata e perfetta alchimia. Un testo leggero, frizzante e guizzante che esce dalla penna di Laura Mucha con le illustrazioni ricche di humor realizzate da Marc Boutavant. Quest’ultimo è noto ai più per le sue illustrazioni della fortunata serie Cane Puzzone.

La struttura narrativa è fatta in modo da rendere la storia divertente con una serie di situazioni buffe e ripetitive che portano al clamoroso epilogo. L’andamento è quindi ascendente e si rimane incollati alla lettura cercando di capire cosa succederà dopo, e prevedendolo anche un po’. Essendo poi il gioco della situazione abbastanza ripetitivo.

Non per questo la storia perde di mordente o di divertimento. Infatti le situazioni buffe in questo caso nascono dall’interruzione continua della lettura del piccolo Orso protagonista. Non riesce proprio a godersi un po’ di tranquillità e leggere in santa pace l’ultima pagina del suo libro. La rottura dello schema narrativo c’è all’arrivo del lupo. Che sovverte ogni equilibrio e aggiunge un carico di suspance al finale della storia. Insomma, il crescendo di divertimento sfocia e si risolve proprio con l’arrivo del lupo travestito da nonna.

Le illustrazioni di Marc Boutavant sono ricche di particolari e dettagli buffi che rendono il tutto ancor più esilarante. Sia il protagonista che tutti i comprimari sono perfettamente caratterizzati, e risultano davvero buffi nelle diverse situazioni in cui si trovano nella storia. Ovviamente, il più buffo di tutti è il povero Lupo. Carnefice, e vittima al tempo stesso, delle vicende.

Terre di Mezzo ci regala un altro bellissimo albo illustrato di pregevole fattura. Un libro dal gusto estetico piuttosto classico nell’aspetto. C’è davvero una gran cura in ogni dettaglio e in particolare nella qualità di stampa davvero eccellente, con una copertina di grande impatto. Anche il font di scrittura è chiaro e leggibile. Questo rende la lettura fluida e scorrevole.

Conclusione – Indovina chi viene a merenda?

Indovina chi viene a merenda? è un albo illustrato intrigante e divertente. Si gioca con molte delle fiabe classiche in un modo inedito e brioso. Qui non troviamo grandi effetti moralistici o messaggi profondi da andare a ricercare. L’aspetto principale su cui si basa questa lettura leggera e giocosa è l’intrattenimento nella sua pura essenza. Tutti i personaggi che andiamo ad incontrare in questa storia, sono comprimari al piccolo orsetto protagonista. Ognuno riveste un ruolo di disturbatore. Ma orsetto riesce ad accoglierli con pazienza l’uno dopo l’altro.

Ecco, se forse un messaggio c’è in questa storia, è proprio quello che riguarda la pazienza con cui rapportarsi al prossimo. Ovviamente senza esagerare. Infatti anche il protagonista, ad un certo punto, esaurisce tutta la sua pazienza. Tutte le vicende sono accompagnate da situazioni buffe e sempre più assurde, fino all’epilogo. Il lettore è quindi trascinato in questo gioco di botta e risposta che lo porta risata dopo risata al gran finale.

In conclusione, Indovina chi viene a merenda? è un albo illustrati da consigliare a tutti coloro che vogliono farsi delle sane risate in assoluta leggerezza. Un divertimento leggero e mai stantio che spiazza pagina dopo pagina. Adatto ai bambini che si vogliono divertire a vedere le loro care fiabe classiche in una versione del tutto inedita.