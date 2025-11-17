Il ritorno di Tokyo Godfathers: il capolavoro di Satoshi Kon torna sul grande schermo

Tokyo Godfathers sta per tornare al cinema, e per chi ama l’animazione è davvero un momento speciale. È uno di quei film che, anche se sono passati anni, restano lì, nella memoria, con quella loro energia particolare. Dietro c’è sempre lui, Satoshi Kon, lo stesso autore di “Paprika” e “Perfect Blue”, e già questo basterebbe per capire il peso dell’opera. Il film arriverà nelle sale italiane il 24, 25 e 26 novembre grazie a Nexo Studios, che ha già pubblicato sul proprio sito tutte le sale coinvolte.

Tokyo Godfathers è uno di quei titoli che sfuggono a qualsiasi etichetta. Sembra un racconto natalizio, ma non segue nessuna regola dei classici film di Natale. Ti fa ridere, poi ti spiazza; ti parla di famiglia, ma di un tipo di famiglia che nasce quando la vita ti toglie tutto il resto. Kon prende tre senzatetto, Gin, Hana e Miyuki, e li butta in un’avventura assurda e piena di cuore, che parte quando trovano una neonata abbandonata la notte di Natale. Da quel punto in avanti, si apre un viaggio pieno di situazioni assurde, coincidenze incredibili e incontri che mettono ognuno dei protagonisti davanti alle proprie ferite.

Una delle cose che colpiscono di più è proprio questa sua capacità di passare dalla leggerezza al dramma senza mai stonare: ti emoziona e ti strappa un sorriso esattamente quando non te lo aspetti. Ed è proprio questo spirito che rende Tokyo Godfathers così speciale: un’opera capace di parlare di temi duri, povertà, solitudine, abbandono, senza mai perdere umanità.

Rivederlo al cinema è un’occasione preziosa, soprattutto perché l’animazione di Satoshi Kon merita il grande schermo: i colori, i movimenti di macchina impossibili, l’attenzione maniacale ai dettagli, tutto acquista una forza diversa quando lo si vive in sala.

Se non l’hai mai visto, è il momento perfetto. Se l’hai già amato, sai già che vale la pena rivederlo.

Tokyo Godfathers torna sul grande schermo solo dal 24 al 26 novembre. I biglietti sono già disponibili su nexostudios.it.