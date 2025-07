Il ritorno dell’autore di HoriMiya: in arrivo una nuova serie

Dopo HoriMiya, HERO sta tornando con una nuova storia. Il manga si intitola Koe no Furu Heya e uscirà il 28 luglio sul numero 35/2025 di Weekly Big Comic Spirits. È passato un po’ di tempo da Horimiya, quindi i fan sono davvero curiosi di capire che tipo di racconto sarà stavolta.

Un progetto completamente inedito

Koe no Furu Heya sarà una storia originale, scollegata da HoriMiya. Non sono stati ancora diffusi dettagli concreti sulla trama, ma il titolo, che si può tradurre come “La stanza dove cade la voce”, lascia intuire un tono più riflessivo o forse più maturo rispetto ai lavori precedenti di HERO. Si potrebbe trattare di un racconto che unisce elementi sentimentali a temi esistenziali o quotidiani, in linea con lo stile delicato e diretto dell’autore.

Un cambio di rivista e di pubblico

Rispetto a HoriMiya, che veniva serializzato su una rivista rivolta a un pubblico giovane, Koe no Furu Heya apparirà su Weekly Big Comic Spirits, un contenitore più orientato a lettori adulti. Questo potrebbe indicare un cambio di tono, con una narrazione meno leggera e più orientata alla vita reale, forse anche con temi sociali o psicologici.

La pubblicazione italiana

In Italia, HoriMiya è arrivato con J-POP Manga, che ha pubblicato tutta la serie tra il 2018 e il 2021. In tanti l’hanno scoperta e amata per il modo in cui riusciva a far ridere e riflettere senza forzare mai la mano. Una lettura semplice, ma con il cuore.

L’eredità di HoriMiya e l’interesse dei fan

HoriMiya, scritto da HERO e disegnato da Daisuke Hagiwara, è piaciuto perché raccontava i sentimenti in modo diretto, senza troppi giri di parole. L’anime ha dato una spinta enorme alla popolarità della serie, ma già prima il manga aveva fatto centro per la sincerità con cui mostrava le emozioni dei protagonisti. Per questo, l’annuncio del nuovo progetto ha subito creato grande attesa.