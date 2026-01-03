Il Natale del signor Alce | Recensione

Il Natale è per tutti un momento speciale. Sia per chi lo festeggia, ma anche per chi non lo festeggia. Ha infatti un’atmosfera unica che nessun altro periodo dell’anno ha. Riesce a intenerire, a far tornar bambini e anche ad avvicinare le persone tra loro. In Il Natale del signor Alce si parla proprio del periodo natalizio e di come questo riesca a creare sempre delle atmosfere e storie uniche. Un albo scritto da Davide Calì, illustrato da Richolly Rosazza e pubblicato da Kite Edizioni nel novembre 2025.

La storia narrata in questo libro parla del signor Alce. Un personaggio che ha dei suoi rituali che ama seguire per prepararsi al Natale. Tra queste ci sono le decorazioni, andare in giro per mercatini e acquistare dei biscotti di pan di zenzero. Quest’anno però il tempo è volato senza che lui se ne accorgesse. Il suo amico Bruno infatti glielo ricorda, perchè lui, preso dai suoi impegni, aveva perso la cognizione del tempo ritrovandosi del tutto impreparato.

Decide così di scendere in paese con l’amico ma in giro trova folla e file ovunque. Torna così a casa e coglierà l’occasione per seguire i suoi rituali natalizi ma in un modo del tutto inedito. Trasforma così quella difficoltà in un’occasione per scoprire una nuova versione del Natale, che gli piace anche più della solita.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Davide Calì è un autore davvero poliedrico che abbiamo incontrato moltissime volte in diversi suoi progetti, soprattutto con Kite ma non solo. Lo abbiamo intervistato ad esempio in merito ai punti di contatto tra il fumetto e albo illustrato. Per moltissimi albi illustrati da lui scritti nella sua copiosa produzione e perfino per giochi da tavolo, come Non ti fidare. In questo nuovo libro pubblicato con Kite Edizioni, arriva al terzo volume di una fortunata trilogia che vede come protagonista il signor Alce.

Infatti, Il natale del signor Alce è il terzo libro del duo Davide Calì e Richolly Rosazza, per Kite Edizioni. I due precedenti volumi di questa trilogia di grande successo sono per l’appunto: Il signor Alce e È primavera signor Alce! In questo nuovo albo illustrato, troviamo il signor Alce immerso nelle atmosfere natalizie.

Rispetto agli altri testi che ci è capitato di leggere di Davide Calì, questo è molto più ricco rispetto agli altri. Si tratta infatti di un testo molto corposo e narrativo in cui ci si lascia trasportare dalle parole. Gli ambienti, le situazioni e le sensazioni sono meticolosamente descritte e questo contribuisce a rendere il racconto ancor più dettagliato e coinvolgente.

Ovviamente, a rendere ancor più coinvolgente e ricca d’atmosfera la storia, ci sono le meravigliose illustrazioni di Richolly Rosazza. Sono come un dolce e caldo abbraccio che riscalda il cuore pagina dopo pagina. Le ambientazioni sono ovviamente invernali, con la neve che avvolge ogni cosa. Ma il senso che pervade osservando queste immagini non è mai freddo, ma piuttosto caloroso. Tutti i personaggi, a partire dai protagonisti, sono deliziosamente caratterizzati nelle loro forme antropomorfe buffe e dolci. C’è sempre un grande senso di allegria e calore anche nei passaggi meno sereni della storia.

Questo nuovo albo illustrato di Kite Edizioni è una vera e propria chicca natalizia. Un libro dolce, spensierato e con un bel messaggio di fondo. Come sempre, la confezione del libro è realizzata con estrema cura. La qualità di stampa eccellente riesce a risaltare a pieno tutto il calore delle colorazioni tenui e variopinte delle illustrazioni.

Conclusione – Il Natale del signor Alce

Il Natale del signor Alce è un albo illustrato dall’atmosfera coinvolgente e profondamente natalizia. Un libro dolce, che profuma di feste, di biscotti pan di zenzero, cannella e vin brulé. Una lettura in cui il testo e l’illustrazione riescono a creare un mondo in cui immergersi e lasciarsi affascinare. Oltre la bellezza delle illustrazioni e della narrazione, vi è anche il bel messaggio veicolato dalla storia. Un messaggio che parla dell’importanza dell’amicizia, per riuscire a vedere in maniera nuova le cose. Ma anche delle possibilità che si aprono dagli imprevisiti che portano a inedite e interessanti opportunità.

In conclusione, Il Natale del signor Alce è uno di quei libri che possono riscaldare l’atmosfera natalizia. Da leggere con i bambini nell’attesa dell’arrivo del Natale. Una lettura consigliata in quanto, leggera e tenera e che trasporta in un mondo avvolgente fatto di rituali lenti e meticolosi. Infine, le meravigliosi illustrazioni, aiutano a rendere l’atmosfera ancor più avvolgente e coinvolgente, trasformando l’esperienza della lettura stessa in una calda e dolce emozione.