Il mondo che verrà | Recensione

Il mondo che verrà è quello che costruiamo noi, passo dopo passo. Scelta dopo scelta. Un mondo in cui la natura dovrà essere maggiormente rispettata. Spesso invece la sottovalutiamo, sebbene sia lei a cui dobbiamo la vita ogni giorno. Il libro di cui vi andremo a parlare oggi ha come tema centrale proprio questo. Il mondo che verrà è un albo scritto da Robert Macfarlane e il musicista e attore Johnny Flynn, illustrato da Emily Sutton, tradotto da Anselmo Roveda e pubblicato da Giralangolo nel febbraio 2025. Questo libro è uscito originariamente in Gran Bretagna per Magic Cat publishing, con il titolo “The World to come” nel 2024.

La storia che troviamo in queste pagine vede un padre e un figlio che si addentrano nel bosco per una lunga passeggiata. Sembra di trovarsi quasi in un sogno e il loro viaggio li porta a scoprire un paesaggio in continua evoluzione. Questa esplorazione del mondo gli mostra un mondo sempre nuovo, ricco, generoso con la promessa di un futuro pieno di speranza. Man mano che avanzano nella natura, il paesaggio muta, cambia nel tempo, proprio come accade ai due protagonisti nel viaggio della loro vita. C’è qualcosa di nuovo nell’aria e lo si percepisce pagina dopo pagina. Un canto di speranza per un futuro fatto ancora di sole e di fiori, di silenzio e di tuono, di ore condivise.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Il testo scritto da Il mondo che verrà nasce come una canzone che Flynn e Macfarlane hanno composto insieme per un album dedicato al paesaggio naturale, chiamato The moon also rises. Questo albo illustrato parte proprio sul ritmo e sulla musicalità del testo per esprimere al meglio l’emozionante poesia del suo contenuto. Il testo stesso è quindi essenziale e poetico, proprio come fosse il testo di una canzone. Con parole scelte con grande cura, quasi come se si potesse sentire la musica di sottofondo insieme ai meravigliosi suoni della natura.

Emily Sutton realizza dei disegni che accompagnano, con un andamento dolce e poetico, a conoscere tutta le meraviglie della natura. Le illustrazioni avvolgono le pagine, i protagonisti e il lettore, in un tenero abbraccio ricco di colori e vivacità. Questo amalgamarsi perfetto di illustrazioni col testo trasmette con maggior impatto il messaggio di bellezza e speranza che trapela pagina dopo pagina. Un messaggio di speranza che cresce ed è reso così visibile nelle dettagliate e splendide illustrazioni.

EDT – Giralangolo ci regala un albo illustrato dai colori magici e parole incantate. Una lettura carica di speranza narrata con un testo che invita il lettore a conoscere meglio la natura e anche se stesso. Avvolto da un mondo naturale meraviglioso che dobbiamo tutelare ad ogni costa. La confezione del libro è eccellente, con una copertina ruvida al tatto e vivacissima alla vista. Si nota una grande attenzione e cura ad ogni minimo dettaglio, anche nella qualità della stampa che riesce a valorizzare al massimo i colori vivacissimi e brillanti delle illustrazioni.

Conclusione – Il mondo che verrà

Il mondo che verrà è un albo poetico che accompagna in un tenero viaggio dove un padre con un figlio entrano in contatto con la natura. La delicatezza e la poetica di questo passaggio cristallizza il tempo tanto che il bambino con l’adulto crescono, crescono e diventano padre con il nonno. In un percorso che delinea perfettamente il ciclo della vita. In questo passaggio in cui ci ritroviamo circondati dalla natura e di cui ne facciamo pienamente parte, sebbene spesso lo dimentichiamo. Ci si immerge, pagina dopo pagina tra colori sfavillanti e le parole carezzevoli e coinvolgenti quasi come se si fosse uno dei protagonisti. La natura ci avvolge e ci accoglie in una magia trasmessa perfettamente dal testo e dalle illustrazioni.

Un viaggio in cui si possono riscoprire le piccole cose che spesso sottovalutiamo. Una grande metafora della vita che scorre, come le pagine di un libro. In questo si riesce a trovare l’armonia della natura, delle parole, delle immagini e della musica. In conclusione, Il mondo che verrà è un albo illustrato consigliatissimo come un canto di speranza e gioia nel vivere la natura e con positività al futuro. Un grande spunto di riflessione per i bambini e adulti che ci invita a riflette e ad avere fiducia in un futuro che noi stessi possiamo creare vivendo il mondo in maniera consapevole.