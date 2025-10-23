Il fiuto di Sherlock Holmes in anteprima a Lucca, poi Rai1 e RaiPlay

Torna in una veste completamente restaurata al Lucca Comics & Games 2025 Il fiuto di Sherlock Holmes. La storica serie anime nata da una co-produzione fra Rai e Tokyo Movie Shinsha sarà proiettata sabato 1 novembre al Cinema Centrale di Lucca. Verranno mostrati due dei sei episodi della serie diretti dal maestro Hayao Miyazaki, in una delle sue poche incursioni seriali di inizio carriera.

Sarà poi disponibile in esclusiva su RaiPlay l’intera serie composta da 26 episodi. Tutti estaurati grazie allo sforzo congiunto del Centro di Produzione Rai di Roma e della Direzione Teche. Dal 3 novembre saranno disponibili i primi cinque episodi e poi, ogni lunedì, tre episodi, nelle versioni italiana e inglese.

In questa amatissima trasposizione animata dei romanzi di Artur Conan Doyle, i personaggi assumono aspetto di cani antropomorfi, col segugio Sherlock Holmes impegnato a contrastare le malefatte del Professor Moriarty.

Il fiuto di Sherlock Holmes: la genesi

I lavori per la realizzazione di questa serie, che assieme a Conan, ragazzo del futuro e Le avventure di Lupin III rappresenta uno dei pochi lavori televisivi di Hayao Miyazaki, erano iniziati nel 1981, per subire poi una lunga interruzione a causa di problemi di diritti legati al personaggio di Sherlock Holmes.

Dal marzo 1984, a seguito del successo ottenuto dalla proiezione in Giappone dei primi due episodi per accompagnare quella di Nausicaa nella valle del vento, la produzione riprende rapidamente e debutta in televisione nel novembre 1984, su Rai1 e su TV Asahi in Giappone. A 41 anni dalla sua prima messa in onda, dunque, grazie al lavoro in sinergia fra le sedi Rai di Roma e di Torino, la serie torna in una veste completamente rinnovata.

Il restauro della serie anime

Il Laboratorio di Restauro e Postproduzione del Centro di Produzione TV di Roma ha effettuato la digitalizzazione delle pellicole tramite film scanner. Ha inoltre effettuato un restauro video conservativo, volto a mantenere fedelmente l’aspetto originale del prodotto, pur esaltandone al massimo le caratteristiche.

Il settore Digitalizzazione Supporti e Preservazione della Direzione Teche, di stanza a Torino, si è occupato del restauro audio digitale. Ha migliorato chiarezza e intelligibilità sonora di tutti gli episodi, in italiano e in inglese. Sempre a Torino sono state effettuate migliorie video grazie alla color correction e ad una meticolosa pulizia dei frame dai difetti intrinseci alla pellicola.

Sull’operazione, il Direttore di Rai Teche Andrea Sassano: “Il patrimonio audiovisivo Rai, ormai è cosa nota, è una fonte inesauribile di sorprese, un catalogo di incredibile ricchezza e varietà. In questo caso, è stato in grado di restituirci un capolavoro d’animazione firmato dal più conosciuto esponente dell’animazione internazionale, Hayao Miyazaki; confermando ancora una volta quanto la nostra azienda sia stata da sempre un polo attrattivo per artisti e creativi da tutto il mondo. Il restauro audio-video effettuato sulla serie è una dimostrazione della grande professionalità delle nostre risorse interne, in grado di cavalcare le tecnologie più avanzate mettendole al servizio dell’archivio Rai”.

RaiPlay continua a investire nella qualità dell’animazione dedicata a bambini e ragazzi, ampliando la propria library con titoli iconici amati da generazioni. “Siamo orgogliosi di offrire al nostro pubblico una serie di culto che ha fatto la storia dell’animazione e che rappresenta un ponte perfetto tra intrattenimento e qualità artistica”.

Queste le parole di Elena Capparelli, Direttore di RaiPlay e Digital. “L’arrivo della serie anime conferma il nostro impegno nel proporre contenuti capaci di coinvolgere i più giovani ma anche di parlare a tutta la famiglia, valorizzando le opere dei grandi maestri internazionali”.