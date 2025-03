Il figlio di Osamu Tezuka usa l’IA per ricreare i lavori di suo padre

Il leggendario mangaka, animatore e produttore giapponese, Osamu Tezuka, è spesso definito il “Padre dei manga” in quanto ha rivoluzionato il mondo del manga con la sua narrazione sorprendente, personaggi espressivi e layout dinamici. La carriera di Tezuka ha gettato le basi per quelli che sono i manga odierni influenzando generazioni di mangaka. Infatti il pioniere dello stile a occhi grandi è diventato un punto fermo fino ad oggi in tutto il mondo. L’influenza di Tezuka può essere vista in innumerevoli mangaka come Akira Toriyama, Naoki Urasawa e tanti altri. La serie Astro Boy di Tezuka è stata un’apripista, plasmando sia gli anime che i manga in ciò che sono oggi.

Astro Boy è anche la prima serie TV anime giapponese e ha introdotto il formato anime episodico che è diventato la norma nel settore. La storia ha esplorato diversi temi, come l’etica dell’IA, le relazioni uomo-robot, la guerra e la discriminazione, molto prima che questi argomenti diventassero comuni nella cultura pop. L’eredità di Tezuka nel mondo degli anime e dei manga è ineguagliabile. Tuttavia, il figlio di Tezuka, Makoto Tezuka, regista di film e anime, ha causato polemiche per aver utilizzato l’IA nella speranza di ricreare le opere iconiche di Tezuka.

Un articolo di Pia condivide gli aggiornamenti dal 3° Niigata International Animation Film Festival, dove si è tenuto un simposio intitolato “Il futuro dell’espressione animata guidata dall’IA”. Durante l’evento Makoto Tezuka ha affermato: “Penso che la riproduzione dei disegni dell’autore originale sia un asse di valutazione molto importante negli anime e, facendo in modo che l’IA impari ha disegnare manga, è possibile riprodurre anche le sfumature più sottili e avvicinarsi all’originale. Questo sarà un lavoro creativo che piacerà al pubblico“.

Ammette inoltre che questo è esattamente ciò su cui ha fatto ricerche negli ultimi cinque anni, cercando di imparare i disegni del manga di Tezuka Osamu per vedere se poteva creare un anime nello stile di suo padre. Makoto Tezuka dice che l’animazione può essere realizzata con le linee disegnate da Tezuka Osamu, ma non è ancora possibile aggiungervi una direzione.

Come previsto, i social media non hanno preso molto bene questa notizia e hanno persino criticato Makoto per aver mancato di rispetto suo padre e il suo lavoro.

Makoto Tezuka possiede in parte la Tezuka Productions ed è famoso per il suo lavoro in Tezuka’s Barbara, Hakuchi: The Innocent e Moment. Il progetto che utilizza l’intelligenza artificiale è ancora nella sua fase iniziale, con l’unico scopo di analizzare lo stile di disegno e narrazione di Osamu Tezuka per creare un nuovo manga.