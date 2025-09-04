Ikoku Nikki: svelati trailer, visual e DATA d’uscita per l’adattamento anime

Arriva finalmente una notizia che tanti appassionati di manga stavano aspettando: Ikoku Nikki – Journal With Witch, la nuova serie anime tratta dall’omonimo manga di Tomoko Yamashita, ha ufficialmente una data di uscita. L’anime andrà in onda a partire da gennaio 2026 e sarà prodotto dallo Studio Shuka, già conosciuto per titoli come 91 Days e Durarara!!.

Per celebrare l’annuncio è stata diffusa una nuova key visual insieme al primo trailer ufficiale, che ci danno un assaggio delle atmosfere intime e profonde che caratterizzano quest’opera. A dirigere la serie ci sarà Miyuki Oshiro, chiamata a portare sullo schermo un racconto che parla di vita quotidiana, rapporti umani e crescita personale.

La storia di Ikoku Nikki si distingue dal solito panorama shonen o seinen: qui siamo nel genere josei, con un approccio più maturo e realistico. Al centro c’è Makio Kōdai, una scrittrice di 35 anni dal carattere introverso e riservato, che si ritrova a prendersi cura della nipote Asa, una ragazza di 15 anni rimasta improvvisamente senza genitori. La convivenza tra le due non è semplice: Makio è abituata alla solitudine e fatica a comunicare apertamente, mentre Asa deve affrontare un dolore enorme e allo stesso tempo crescere più in fretta della sua età.

Il manga originale è stato molto apprezzato per la delicatezza con cui Tomoko Yamashita affronta temi universali come la perdita, il bisogno di affetto e la difficoltà di costruire un rapporto autentico quando si parte da due mondi così diversi. Non si tratta di una trama fatta di grandi colpi di scena, ma di piccoli momenti quotidiani che diventano significativi proprio perché reali e vicini all’esperienza di tanti.

Con Ikoku Nikki, il 2026 si arricchisce di un titolo che promette di toccare il cuore del pubblico, offrendo uno sguardo sincero e profondo sulle fragilità e sulla forza dei legami umani. Un anime che già dal trailer sembra pronto a emozionare chiunque sia disposto a lasciarsi trasportare dalla sua sensibilità.