I Cavalieri dello Zodiaco: in arrivo un possibile sequel dei Cieli

Negli ultimi giorni è tornata a circolare una notizia che ha fatto drizzare le antenne a tantissimi fan storici: I Cavalieri dello Zodiaco potrebbero ricevere un sequel legato alla Saga dei Cieli, un progetto che riprenderebbe le idee introdotte nel film Tenkai-hen Overture del 2004. Per chi segue Saint Seiya da anni, è impossibile non sentire un brivido solo leggendo questa possibilità.

Il cosiddetto filone dei “Cieli” era stato pensato come una sorta di continuazione dopo l’arco di Hades, con un focus sugli dèi olimpici e su un livello di minaccia ancora più alto rispetto a quanto visto in precedenza. All’epoca, però, il progetto non venne mai sviluppato completamente, lasciando quella storia sospesa e piena di potenziale mai sfruttato. Da allora, è diventata una specie di leggenda tra i fan, una di quelle “strade mai percorse” che si spera sempre di rivedere prima o poi.

Va precisato che il film La Saga dei Cieli non è considerato canonico dall’autore Masami Kurumada, quindi la storia mostrata non fa parte della linea ufficiale dei Cavalieri dello Zodiaco, ma resta comunque un capitolo amato e discusso dai fan per le possibilità narrative mai esplorate.

Ora, alcune nuove informazioni e rumor parlano di un possibile ritorno a quel concept, con l’idea di un sequel che riprenda proprio quel filone narrativo. Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali dettagliate da parte di Toei, quindi è giusto prendere tutto con cautela, ma il solo fatto che se ne torni a parlare in modo concreto ha riacceso l’entusiasmo della community.

Saint Seiya è un franchise che, nonostante gli anni, continua a reinventarsi tra remake, spin-off e nuovi progetti. Un ritorno ai Cieli sarebbe però qualcosa di diverso. Non solo nostalgia, ma una vera espansione del canone classico, con il potenziale per esplorare nuovi conflitti, nuove divinità e nuove evoluzioni per i Cavalieri.

Se questo sequel dovesse davvero vedere la luce, potrebbe diventare uno degli eventi più importanti per il brand negli ultimi anni. Per ora non resta che aspettare annunci ufficiali.