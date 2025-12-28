I Big Three tornano insieme nel 2026: un anno storico per gli anime

Dopo 14 anni, nel 2026 i Big Three, One Piece, Naruto e Bleach, torneranno a farsi vedere nello stesso anno, tra nuovi archi narrativi, stagioni e episodi speciali. Per chi segue gli anime da sempre, è un’occasione imperdibile e l’anno si preannuncia già ricco di hype.

L’attesa per One Piece è già alle stelle: ad aprile partirà il nuovo Elbaph Arc, e i fan sono pronti a scoprire quali avventure attendono Luffy e la sua ciurma. Tra nuove sfide, incontri epici e sorprese inaspettate, il prossimo arco promette di regalare emozioni forti e momenti memorabili.

A luglio toccherà invece a Bleach: Thousand-Year Blood War Part 4, che avvicina la saga a una delle sue conclusioni più attese. I fan più appassionati non vedono l’ora di vedere come i loro personaggi preferiti affronteranno l’ultima serie di battaglie e colpi di scena, portando sullo schermo l’epilogo di una delle storie più iconiche degli ultimi anni.

E non finisce qui: anche Naruto tornerà con quattro episodi speciali completamente inediti creati appositamente per il 20° anniversario. Non si tratta di semplici riassunti o filler, ma di nuove storie originali che promettono di rivisitare momenti chiave e far luce su personaggi amati dai fan, il tutto con una qualità di animazione notevolmente migliorata. La produzione di questi episodi è stata completata nel 2025, quindi sono già pronti e in attesa di essere trasmessi nella seconda metà del 2026. Sarà un’occasione unica per vivere avventure mai viste prima e rivivere l’epicità del mondo ninja sotto una nuova luce.

Il 2026 promette di essere un anno straordinario per gli appassionati di anime. I Big Three non offriranno solo nuovi episodi e archi narrativi, ma un vero e proprio viaggio attraverso mondi amatissimi che hanno segnato intere generazioni. Tra colpi di scena, incontri attesi da anni e sviluppi sorprendenti dei personaggi più iconici, vecchi e nuovi fan avranno l’occasione di vivere un’esperienza completa e indimenticabile, episodio dopo episodio, con il cuore in gola e l’entusiasmo alle stelle.