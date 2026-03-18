Hitman su Hulu: quasi dieci anni di sviluppo per finire nel cestino

Hulu ha cancellato la serie live-action di Hitman. Niente Agente 47 in TV, niente sceneggiatura, niente di niente.

Derek Kolstad, creatore di John Wick, che era coinvolto nel progetto come produttore esecutivo e sceneggiatore ha liquidato la questione con tre parole secche: “È morta sul nascere”.

Il progetto era stato annunciato nel novembre 2017, con Hulu e Fox 21 Television Studios pronti a portare in scena il celebre franchise stealth. Kolstad avrebbe scritto il pilot e sarebbe rimasto a bordo come produttore. Sono passati quasi dieci anni. Il pilot non è mai arrivato. La serie nemmeno.

Kolstad non ha nascosto la delusione: “È un po’ come ricevere un pugnale nel petto. Chi lo sa, al giorno d’oggi, ma è morta sul nascere. Amo quel gioco, amo quel personaggio. Il problema è che posso scrivere una sceneggiatura, ma nessuno poi la compra. Bisogna girare il film, bisogna girare la serie. E invece non sta succedendo niente.”

Nel frattempo, anche Fox 21 Television ha cambiato nome si chiama ora Touchstone Television sotto l’ombrello Disney e non produce nuove serie dal 2020. Insomma, tutto ha contribuito a far sparire il progetto nel nulla.

Non è la prima volta che Hitman ci rimette le penne fuori dal videogioco. Il film del 2007 con Timothy Olyphant ha raccolto un devastante 16% su Rotten Tomatoes, pur avendo incassato 101 milioni di dollari worldwide.

Il reboot del 2015 con Rupert Friend non è andato meglio. Tre tentativi, tre flop, due al cinema e uno in TV senza nemmeno riuscire a girare un episodio.

Sul fronte videoludico, IO Interactive è al lavoro sul gioco dedicato a James Bond, 007 First Light, in uscita il 27 maggio, e ha confermato che il franchise di Hitman tornerà ma non prima del 2028 circa.

Insomma dopo Buffy con il suo reboot, anche l’agente 47 resta ancorato al passato.

Se vogliamo rivedere il glabro assassino con codice a barre basta cercarlo dove è più a suo agio: a sgattaiolare silenzioso nei videogiochi, lontano dagli schermi di Hollywood che non sanno proprio cosa farsene di uno come lui.