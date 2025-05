Historie: il manga di Hitoshi Iwaaki trionfa ai Kodansha Awards 2025 come Miglior Manga Generale

Il manga Historie di Hitoshi Iwaaki, celebre autore di Parasyte, ha vinto il premio come Miglior Manga Generale ai Kodansha Manga Awards 2025, confermando il suo status di capolavoro nel panorama fumettistico giapponese. L’opera, che narra la vita di Eumene di Cardia, segretario e generale di Alessandro Magno, è stata serializzata sulla rivista Monthly Afternoon di Kodansha dal 2003 e raccolta in 12 volumi fino a giugno 2024.

Un viaggio epico nell’antica Grecia

Ambientato nel IV secolo a.C., Historie segue le vicende di Eumene, giovane di origini nobili che, dopo essere stato ingiustamente accusato dell’omicidio del padre adottivo e ridotto in schiavitù, intraprende un percorso di riscatto che lo porterà a diventare uno dei più fidati consiglieri di Alessandro Magno. La narrazione si distingue per la sua accuratezza storica e per la profondità psicologica dei personaggi, offrendo al lettore un’immersione realistica e coinvolgente nell’antica Grecia.

Riconoscimenti e apprezzamenti

Oltre al recente premio Kodansha, Historie ha ricevuto il Grand Prize nella categoria Manga Division al 14° Japan Media Arts Festival nel 2010 e il 16° Premio culturale Osamu Tezuka nel 2012. Critici e lettori hanno elogiato l’opera per la sua narrazione avvincente e la rappresentazione dettagliata del contesto storico.

Disponibilità in Italia

In Italia, Historie è stato inizialmente pubblicato da J-POP Manga a partire dal 2014, con i primi sette volumi. Successivamente, la pubblicazione è proseguita con Goen a partire dall’ottavo volume. L’opera è apprezzata anche dal pubblico italiano per la sua capacità di coniugare rigore storico e narrazione avvincente.

L’autore: Hitoshi Iwaaki

Hitoshi Iwaaki, nato a Tokyo nel 1960, è noto per il suo stile narrativo profondo e per la capacità di esplorare tematiche complesse attraverso il medium del manga. Oltre a Parasyte, ha realizzato opere come Tanabata no Kuni e Reiri. Con Historie, Iwaaki ha ulteriormente consolidato la sua reputazione, offrendo un’opera che unisce intrattenimento e riflessione storica.

Il riconoscimento ai Kodansha Manga Awards 2025 rappresenta un’ulteriore conferma del valore di Historie, un manga che continua a conquistare lettori in tutto il mondo grazie alla sua narrazione coinvolgente e alla profondità dei suoi personaggi.