Hiro Mashima (Fairy Tail) è pronto per una nuova serie manga

Hiro Mashima ha rappresentato i primi anni 2000 intrattenendo tantissimi lettori con Fairy Tail.

Si tratta di un manga shonen d’avventura di genere fantasy che ha saputo dire la sua nello stesso periodo in cui erano pubblicati i cosiddetti Big Three, ossia Naruto, One Piece e Bleach.

Serializzato sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kōdansha dal 2006 al 2017, Fairy Tail conta 545 capitoli tutti raccolti in 63 volumi tankōbon e pubblicati da Kodansha dal 2006 al 2017.

Hiro Mashima è famoso tra i suoi fan per essere un instancabile lavoratore, capace di sfornare nuovi progetti subito dopo averne concluso uno.

Dopo Fairy Tail, Mashima ha lavorato a Edens Zero, conclusosi solo l’anno scorso e serializzato per sei anni, e Fairy Tail: 100 Years Quest, sequel di Fairy Tail tutt’ora in corso.

Uno degli ultimi lavori del mangaka è Dead Rock, al quale sta ancora lavorando. Nonostante questo, Mashima sarebbe pronto a un nuovo progetto.

Come rivelato dall’insider MangaMoguraRE, il mangaka di Fairy Tail sarebbe pronto a lavorare ad un nuovo progetto su pubblicazione settimanale, anche se al momento non ci sono ulteriori informazioni.

Inoltre la sua ultima opera in corso pubblicato mensilmente, Dead Rock, doveva essere inizialmente pubblicato solo per 15 capitoli in quanto storia breve.

Ma ad oggi conta ben 28 capitoli, dunque 13 capitoli in più rispetto a quanto pianificato.

Dead Rock è un’accademia in un mondo di demoni dove gli studenti vengono addestrati a conquistare il mondo umano come sovrani demoniaci.

Yakuto, il protagonista, è un giovane demone discendente da un drago nero ed è uno dei sette candidati per superare il mortale esame di ammissione speciale della scuola alla Classe F.

Il primo giorno di lezione, Yakuto uccide il suo insegnante di classe e rivela che il suo vero obiettivo è uccidere Dio, un essere malvagio supremo che funge da preside di Dead Rock.

A tal fine, coinvolge i suoi compagni di classe nei suoi piani mentre combattono per sopravvivere al brutale programma scolastico dell’accademia, agli insegnanti assassini e agli ambiziosi studenti rivali.