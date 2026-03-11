Haikyu!! Battaglia all’ultimo rifiuto: il film anime in blu-ray

L’ora dell’attesissima “battaglia della discarica” tra le squadre di pallavolo dei licei Karasuno e Nekoma è giunta: chi vincerà questo scontro decisivo? Il film conclusivo della serie Haikyu!! arriva in Blu-ray Anime Factory etichetta di Plaion Pictures dedicata all’animazione nipponica.

Haikyu!! – L’asso del volley è un manga shōnen scritto e disegnato da Haruichi Furudate. Dopo avere debuttato inizialmente come one-shot sulla rivista Jump NEXT!, è stato pubblicato su Weekly Shōnen Jump nel 2020. In Italia è distribuita da Star Comics. È il secondo manga più venduto in Giappone nel decennio 2010-2020, con oltre 33 milioni di tankōbon venduti.

La serie anime di 85 episodi prodotta da Production I.G è andata in onda in Giappone sulla rete MBS dal 2014 al 2020 lungo quattro stagioni. In Italia è stata acquistata da Yamato Video ed è stata trasmessa su Man-ga e Paramount Network in versione sottotitolata, e su Prime Video in versione doppiata dal 2016 al 2022.

Haikyu!! Battaglia all’ultimo rifiuto: l’edizione blu-ray

Sono stati realizzati due film che ricapitolano la serie. Il primo datato 2015 si intitola Haikyu il film!! La fine e l’inizio. Il secondo dello stesso anno è invece Haikyu il film!! I vincitori e i perdenti. Sono comunque entrambi inediti in Italia. Seguono due pellicole conclusive per la serie animata: il primo Haikyu!! Battaglia all’ultimo rifiuto è uscito in Giappone e in Italia nel 2024.

Diretto da Susumu Mitsunaka. Shoyo Hinata entra nel club di pallavolo del liceo Karasuno per assomigliare al suo idolo, un ex giocatore del liceo Karasuno conosciuto come il “piccolo gigante”. Ma Hinata si rende presto conto che dovrà far squadra con la sua nemesi delle medie, Tobio Kageyama. I loro stili agli antipodi diventano un’arma inarrestabile, ma riusciranno insieme a sconfiggere il loro comune rivale, il liceo Nekoma, nell’attesissima partita chiamata “battaglia della discarica”, la resa dei conti finale tra due squadre sottovalutate?

Ora è disponibile anche in home video, ma la serie rimane inedita in questo formato. L’edizione è un semplice amaray in plastica (ma molto colorato) con pochi contenuti speciali digitali: Trailer, TVCM e WEBCM. Il comparto audio/video è sempre valido.

SPECIFICHE TECNICHE:

Numero Dischi: 1

Durata: 85 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: 1.78:1 1920*1080p @23.98fps

Formato Audio: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio

Lingue: Italiano, Giapponese

Sottotitoli: Italiano