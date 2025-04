Gundam SEED Recollection: il nuovo capitolo tanto atteso dai fan

Il 2025 riporta il franchise di Gundam di nuovo all’apice, regalando una sorpresa agli appassionati del Cosmic Era: Mobile Suit Gundam SEED Recollection è stato infatti annunciato come un nuovo progetto animato che colmerà il vuoto narrativo tra Gundam SEED e SEED Destiny. Non si tratterà però di un anime tradizionale in TV o un film proiettato al cinema.

Il progetto sarà lanciato esclusivamente come parte del videogioco mobile SD Gundam G Generation Eternal: una scelta molto particolare capace di sollevare qualche perplessità, anche se dall’altro lato rende l’attesa ancora più elettrizzante per chi non ha mai smesso di amare la saga.

Un ponte tra due guerre

SEED Récollection ci concentrerà sugli eventi accaduti nei due anni divisori, comprensivi della fine di Gundam SEED, presente nella storia di Destiny. Il trailer ufficiale ha anche rivelato che la narrazione sarà suddivisa in due parti principali: la prima dedicata a Kira Yamato e la seconda ad Athrun Zala. Entrambi i protagonisti saranno visti in nuove vesti e, soprattutto ai comandi di mobile suite inediti, come il DRAGOON Strike, disegnato per espandere l’arsenale tecnico della serie.

Le prime immagini mostrano anche Cagalli, Lacus e Arthrun – quest’ultimo riconoscibile per i celebri occhiali da sole che usa per celare la sua identità in Destiny. Nonostante la pace faticosamente raggiunta alla fine di SEED, il mondo è ancora sospeso sul filo del conflitto e Recollection si propone di esplorare queste tensioni latenti, aggiungendo sfumatura a un Universo che sembrava già definitivo.

SD Gundam G Generation Eternal: il tramite per questa nuova storia

Una delle perplessità più grandi è proprio il fatto che, questa storia sarà parte integrante di un gioco per mobile, scaricabile a partire dal 30 aprile del 2025, tramite i classici store. Una mossa strategica volta a promuovere il titolo mobile, col rischio di limitare la fruibilità di un contenuto narrativo attesissimo da una platea davvero vasta.