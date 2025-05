Gundam SEED Recollection: due puntate extra per I fan del Mobile Gaming

I fan sono in visibilio per i nuovi contenuti animati di Gundam SEED Recollection: tra nuove scene, doppiaggio originale e combattimenti, sembra quasi una mini OVA.

Alla fine è bastata l’uscita del nuovo contenuto “SEED Recollection” per SD Gundam G Generation Eternal per riaccendere l’entusiasmo della fanbase storica di Mobile Suite Gundam SEED. Online c’è già un’esplosione di commenti: tra Oricon e i principali social giapponesi, molti utenti concordano su una cosa – questo nuovo segmento animato contiene abbastanza scene da equivalere a uno o due episodi di OVA come anticipato.

E il dettaglio più ricco? Tutti i dialoghi sono doppiati dal cast vocale originale della serie animata. Quindi SEED Recolletion non è un semplice tributo, ma un ponte narrativo tra l’anime originale di Gundam SEED e il suo sequel diretto Gundam SEED Destiny, ambientato in un delicato biennio di pace.

Parliamo di una finestra temporale che finora non era mai stata approfondita con questo livello di dettaglio e lo fa regalando nuovi design e scontri/momenti emotivi con i protagonisti storici.

Kira e Athrun tornano in azione

SEED Recollection riporta in scena Kira Yamato e Athrun Zala, un tempo amici e poi rivali e infine alleati. Dopo la guerra, i due hanno scelto la neutralità e cercato la pace, ma gli eventi raccontati in questa nuova animazione li costringono a tornare in battaglia.

Entrambi ricevono nuovi Mobile Suite con Kira che pilota il Dragoon Strike Gundam, una variante del suo storico Strike Gundam e Athrun capace di sorprendere i fan con un Murasama Grigio, abbandonando per una volta la classica palette nera e rosa delle due vecchie unità.

Ricordiamo infine, che questo contenuto è esclusivo per il videogioco mobile SD Gundam G Generation Eternal, disponibile anche in occidente sui classici store. Il titolo è apprezzato dal pubblico e introduce anche cutscene speciale durante lo stage SEED Recollection.