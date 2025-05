Gundam GQuuuuuuX: il nuovo Gunpla diventa virale con un video stop-motion

La nuova serie Gundam GQuuuuuuX conquista il pubblico con un’animazione davvero singolare, che mostra il protagonista ballare al ritmo di “Plazma” di Kenshi Yonezu.

Non è una novità vedere dei Gunpla muoversi in video stop-motion sui social, ma quando a firmare il tutto è Kenshi Yonezu e la produzione è curata da Anmist, il risultato è di certo di un altro livello. Il nuovo Mobile Suite della serie è diventato virale grazie a un video pubblicato da Yonezu stesso, in cui il modellino di plastica esegue una coreografia fluida e dannatamente reale, con le note di “Plazma”, opening dell’anime.

Il video è stato celebrato per la sua qualità eccelsa e sopra la media: la clip vede il protagonista muoversi con movimenti estremamente realistici e una sincronizzazione perfetta con il brano. Non solo ha esaltato i fan della saga, ma ha anche messo in risalto il successo del pezzo di Yonezu, già diventato virale dal suo debutto nel prologo cinematografico “Gundam GQuuuuuuX – Beginning”.

Gundam GQuuuuuuX, erede del successo di The Witch From Mercury

Dopo il trionfo di TWFM, la nuova serie Gundam GQuuuuuuX punta a mantenere alta e rispettata la popolarità di questo grandissimo franchise. Il film prologo ha per esempio debuttato al primo posto al box office giapponese, mentre la serie TV, sempre apprezzata, è stata prodotta da Studio Khara, lo stesso team dietro Evangelion: Rebuild. Una garanzia di qualità e impatto visivo sta attirando anche altro pubblico fuori al di fuori di quello Gundam: staremo a vedere.

Il progetto si presenta come un ponte tra passato e futuro: l’opera omaggia le origine classiche dei Gundam spingendosi in nuove direzioni estetiche e anche stilistiche, proprio come dimostra il video virale del Gunpla danzante. Il franchise creato da Tomino negli anni settanta è vivo più che mai, su questo non ci piove.

Gundam GQuuuuuuX conquista il pubblico sui social