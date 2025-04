Gundam Eight: un nuovo capitolo per la leggenda dei Mobile Suite

Una nuova era per Gundam sta per cominciare. Kadokawa ha finalmente rivelato alcuni dettagli scritturali e visivi su Mobile Suite Gundam Eight, la prossima grande avventura del franchise, pronta a debuttare sulle pagine di Gundam Ace Magazine il prossimo 26 giugno 2025.

Un progetto che sa di evento, affidato a una squadra di veterani capace già di lasciare il segno nel mondo dei mecha: alla sceneggiatura troviamo Hajime Kamoshida (Gundam: Iron-Blooded Orphans, Rascal Does Not Dream of Banny Girl Senapi), mentre i disegni portano la firma di Shuei Takagi, già noto per Battle Operation Code Fairy.

Ambientato nel 2030, in un futuro alternativo rispetto alla timeline canonica di Gundam, MSG Eight ci catapulta in un mondo dove l’umanità è ormai sull’orlo dell’estinzione: solo 258 umani sono sopravvissuti, un unico Gundam rimasto a proteggere il fragile filo della vita.

Stando alle ultime notizie, le premesse sono veramente interessanti e lasciano presagire una storia davvero intensa, coinvolgente e davvero brutale. Al momento, Kadokawa mantiene il massimo riserbo sulla trama, ma sappiamo sicuramente che insieme al manga sarà anche lanciato un model kit High-Grade ispirato propria a questa serie.

Cosa aspettarsi da Mobile Suite Gundam Eight?

Con una squadra del genere al comando e una premessa tanto potente quanto tragica, la serie sembra voler lasciare un’impronta rilevante nel pantheon della saga. L’idea di un solo Gundam a difesa degli ultimi brandelli di umanità apre a riflessioni profonde sulla guerra, parla della speranza e la responsabilità individuale: temi da sempre cari al franchise, che qui sembrano potenzialmente portati a un nuovo livello di maturità.

In attesa di scoprire di più sulla storie e sui personaggi, è evidente che MSG Eight ambisce a essere più di un semplice nuovo capitolo: vuole porsi come una vera e propria dichiarazione d’intenti, dimostrando che anche dopo decenni, l’universo di Gundam è ancora capace di reinventarsi, emozionare e far riflettere.