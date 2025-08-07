Gorgonia: il mito di Perseo e Medusa rivive in una nuova luce

Chi pensa di conoscere la leggenda di Perseo e Medusa potrebbe restare sorpreso. Panini Comics ha annunciato Gorgonia, un’opera tutta italiana che rilegge questo celebre mito greco da una prospettiva inedita e profonda. A firmare la storia sono Cristina Kokoro e Eleonora Gatta, due autrici che hanno scelto di raccontare un legame tanto potente da sfidare perfino gli dèi.

Un racconto classico, ma non come lo ricordavamo

La storia di Perseo è stata narrata mille volte, ma Gorgonia decide di soffermarsi su ciò che, forse, è stato dimenticato o volutamente taciuto. Che cosa sarebbe successo se non conoscessimo tutta la verità? E se qualcuno fosse stato cancellato dalla leggenda? Questo fumetto si muove tra le pieghe della mitologia per restituire voce e spazio a ciò che è rimasto nell’ombra.

Un amore oltre i confini imposti

Al centro della storia c’è un sentimento che si fa strada tra le crepe della violenza e del destino. In Gorgonia, il mito si trasforma in una struggente storia d’amore boys’ love, che si intreccia con la tragedia e la bellezza dell’antichità. L’intensità del legame tra i protagonisti si carica di pathos, diventando quasi una condanna, ma anche una forma di liberazione.

Una produzione italiana da non perdere

È raro vedere opere italiane che affrontano la mitologia greca con un approccio così audace e personale. Gorgonia lo fa con stile, sensibilità e un forte impatto visivo. La pubblicazione è prevista in anteprima per Lucca Comics & Games 2025, ma già da ora l’attesa si fa sentire. Per chi è curioso di saperne di più, il consiglio è di tenere d’occhio Anteprima 408, dove saranno svelati nuovi dettagli sul progetto.

Una rivisitazione che promette emozioni forti

Con Gorgonia, Panini Comics porta sul mercato una storia che unisce mito e contemporaneità, passione e malinconia. Un viaggio emozionante che riporta in vita voci dimenticate, in un racconto che lascerà il segno.