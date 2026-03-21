Good Omens 3: Crowley è una furia nella nuova immagine promozionale

Finalmente habemus data e habemus immagine.

Good Omens 3 debutta su Prime Video il 13 maggio, e per celebrare l’occasione è arrivata la prima immagine ufficiale dalla stagione finale. Il protagonista è Crowley alias David Tennant in un stato che definiremmo diplomaticamente “di pessimo umore”. Il demone più stiloso della storia della televisione appare fermo, polveroso e trattenuto da qualcuno o qualcosa. Non è felice. Noi sì.

La terza stagione chiude definitivamente la storia tratta dal romanzo di Neil Gaiman e del compianto Sir Terry Pratchett, con Tennant e Michael Sheen ancora una volta nei panni della coppia più improbabile e amata del piccolo schermo, un demone e un angelo che, dopo aver già salvato il mondo due volte, devono evidentemente vedersela con un terzo round di apocalisse imminente.

Michael Sheen aveva già fatto trapelare qualcosa a dicembre 2025, dopo una proiezione privata per cast e crew: aveva confessato di aver riso e pianto, di aver adorato alcune cose e di prevedere che altre avrebbero fatto discutere. Ha anche anticipato che la stagione avrebbe dovuto essere di sei episodi ma così non è.

Quel che è arrivato, però, vale comunque la pena di essere visto. Parola sua.

Vale la pena citare il contesto produttivo: la decisione di concludere la serie con un formato ridotto è arrivata in seguito alle accuse di abuso rivolte a Neil Gaiman da parte di più donne, accuse che lui ha sempre negato. Gaiman ha comunque contribuito alla scrittura di Good Omens 3, ma non ha partecipato alla produzione e non figura tra i produttori esecutivi del finale.

Nonostante tutto o forse proprio per questo, l’attesa è enorme.

Crowley è incatenato, Aziraphale probabilmente sta sorseggiando il tè da qualche parte con un’espressione preoccupata, e il conto alla rovescia per il 13 maggio è ufficialmente partito.